Arta, tradiția și emoția se întâlnesc sâmbătă, 21 noiembrie 2026, de la ora 16:00, la Muzeul Oului din Vama – Bucovina, în cadrul unei expoziții de arte vizuale aniversare dedicate prof. Letiția Orșivschi Heiser, cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani. Expoziția „Interferențe” va reuni creațiile a trei artiști și va fi, totodată, un omagiu adus unor oameni dragi, plecați dintre noi, dar rămași vii prin amintire și prin ceea ce au lăsat în urmă.

Curatorul expoziției este prof. Letiția Orșivschi Heiser, fondatoarea Muzeului Oului din Vama, situat pe strada Gării nr. 20. Expoziția este realizată în colaborare cu pictorul humorean Radu Bercea și cu prof. de desen Gheorghe Boca, a cărui elevă a fost și Letiția Orșivschi. Evenimentul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Suceava și al Consiliului Local Vama.

Publicul va avea ocazia să descopere un dialog artistic în care se împletesc creativitatea, tradiția și diversitatea expresiei vizuale, fiecare dintre cei trei artiști aducând în fața vizitatorilor propriul univers de simboluri și trăiri.

„Interferențe”, trei viziuni artistice reunite într-o expoziție aniversară la Muzeul Oului din Vama

Simboluri, culoare și sensibilitate artistică

În creațiile sale, pictorul bucovinean Radu Bercea recurge frecvent la simbolul „păsării măiastre” sau al „calului măiastru”, integrând mituri și elemente ale tradiției românești, reinterpretate prin culoare, lumină și tehnici artistice aparte, precum folosirea foiței de cupru sau de aur.

Simbolul păsării măiastre se va regăsi și în creațiile Letiției Orșivschi Heiser, alături de alte motive cu semnificații profunde. Soarele, „care ne încălzește sufletele”, cercul și formele sale geometrice – ovoidul, semicercul și inelul – vorbesc despre esența universului, ciclul vieții, trecerea timpului și uniunea spirituală. Aceste simboluri sunt inspirate și din opera lui Constantin Brâncuși, în care formele geometrice devin expresii ale esenței și ale armoniei universale. La rândul său, prof. Gheorghe Boca va completa expoziția cu câteva lucrări de pictură în culori calde, cu accente și atmosferă de toamnă.

„Interferențe”, trei viziuni artistice reunite într-o expoziție aniversară la Muzeul Oului din Vama

O expoziție dedicată memoriei celor dragi

Dincolo de bucuria aniversării, „Interferențe” are și o puternică încărcătură sufletească. Expoziția a fost gândită și ca un omagiu adus mamei artistei, Delia Orșivschi, de la a cărei plecare se vor împlini cinci ani pe 22 noiembrie, dar și în memoria scriitoarei și jurnalistei Artemisia Ignătescu, din Câmpulung Moldovenesc, care s-a stins din viață pe 1 noiembrie 2026, la vârsta de 98 de ani.

Prof. Letiția Orșivschi Heiser ne-a mărturisit că și-ar fi dorit ca Artemisia Ignătescu să fie prezentă la acest eveniment, fiind una dintre persoanele care au apreciat în mod deosebit familia și activitatea sa artistică.

„Doamna Artemisia Ignătescu vorbea atât de frumos despre familia noastră, despre faptul că eu îi semăn străbunicii mele, Mălinuța, care avea un simț artistic deosebit. Am gândit expoziția de arte vizuale «Interferențe» pe 21 noiembrie și în memoria mamei, pentru că ea ne-a părăsit pe 22 noiembrie, acum cinci ani, dar și în memoria doamnei Artemisia”, ne-a spus Letiția Orșivschi Heiser.

Astfel, expoziția capătă o semnificație aparte, devenind nu doar un moment de sărbătoare artistică, ci și unul de recunoștință, evocare și continuitate sufletească.

Recunoscută atât în țară, cât și în străinătate pentru activitatea sa artistică și pentru contribuția la promovarea tradițiilor bucovinene, Letiția Orșivschi Heiser îi invită pe iubitorii de artă să îi fie alături la acest moment aniversar, în care trei orizonturi creative se întâlnesc într-un spațiu devenit reper cultural pentru Bucovina.

„Interferențe”, trei viziuni artistice reunite într-o expoziție aniversară la Muzeul Oului din Vama