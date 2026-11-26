Sâmbătă, 21 noiembrie 2026, Muzeul Oului Vama-Bucovina a găzduit – începând cu ora 16 – vernisajul Expoziției de arte vizuale ,,INTERFERENȚE”, eveniment dedicat creației artistice a prof. Letiția Orșivschi Heiser, precum și aniversării unei frumoase vârste rotunde împlinită de aceasta. Împreună cu doamna Heiser au expus cunoscutul artist plastic Radu Bercea din Gura Humorului și prof. Gheorghe Boca, fost director al Școlii Gimnaziale din Vama, lucrările celor trei bucurându-se de o unanimă apreciere. Numeroși prieteni de-ai Letiției au ținut să fie prezenți pentru a onora, așa cum se cuvine, celebrarea distinsei doamne, dar nu voi da nume deoarece simpla lor înșiruire ar ocupa întregul spațiu rezervat rubricii mele, iar dacă i-aș menționa doar pe unii nu prea ar fi corect. Îi voi aminti, totuși, pe cei care sunt zi de zi lângă Letiția – fiindu-i sprijin oricând și oriunde! – adică tatăl Ioan, soțul Ștefan, fiul Rareș, sora Cătălina, precum și inimoșii angajați ai muzeului de pe strada Gării, numărul 20. Și tot referitor la familie, un moment plin de sensibilitate a fost acela în care i s-a adus un omagiu – prinos de recunoștință – doamnei Delia Orșivschi, mama Letiției și a Cătălinei, trecută de ceva timp în eternitatea dorului.

Totul a fost la superlativ, cu prezentări bine documentate, cu inspirate luări de cuvânt, cu multe emoții, lacrimi de fericire, cadouri și flori… Foarte multe flori!

Doamna Orșivschi-Heiser s-a născut la data de 6 octombrie 1966 în localitatea Vama, jud. Suceava. După școala generală a frecventat cursurile Liceului ,,Dragoș Vodă” din Câmpulung Moldovenesc (secția Matematică-Fizică), absolvind apoi, în anul 1991, Facultatea de Textile-Pielărie (secția Țesătorie-Mătase) din cadrul Universității Tehnice ,,Gheorghe Asachi” Iași. Are un Masterat în „Management educațional” la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (2008) și deține gradul didactic I în învățământ. De asemenea, este deținătoarea unor certificate de formare obținute în urma participării la cursuri din domeniul turismului – și nu doar! – în România, Franța și Germania.

Face parte dintr-o sumedenie de asociații și organizații precum ANTREC România (1995), Asociația Creatorilor Populari din România (1998), Fundația pentru Meșteșuguri (2003), AFR – Asociația Femeilor din România (2004), precum și din mai multe Asociații Internaționale care îi reunesc pe cei mai cunoscuți decoratori de ouă. A participat cu expoziții (de mai multe ori) în țări ca România, Franța, Germania, Elveția, Belgia, Statele Unite ale Americii, Spania, Italia, Grecia, Republica Moldova, Irlanda, Marea Britanie, Austria, Ucraina.

De-a lungul timpului, meritele artistei noastre au fost recunoscute și apreciate prin numeroase distincții, premii și diplome de excelență, în țară și în străinătate, iar în anul 2022 (deși se spune că nimeni nu-i profet în țara lui, acasă la el – și mulți știm asta!) Primăria și Consiliul Local din localitatea natală i-au conferit onorantul Titlu de Cetățean de Onoare al comunei Vama.

Închei invitându-vă să vizitați, neapărat, celebrul Muzeu al Oului din Vama (inclusiv Expoziția mai sus amintită), acolo unde tenacitatea și priceperea Lețiției Orșivschi Heiser își fac simțite prezența în fiecare exponat și – alăturat – Muzeul Păpușilor de Porțelan al Cătălinei Orșivschi, poeta și epigramista cu suflet de copil.

Îi salut, de asemenea, pe toți cei care au participat, într-un fel sau altul, la reușitul eveniment și – mulțumind pentru onoarea de a fi ales drept moderator! – las pentru cititorii mei o poezie la temă…

PUIUL DE GĂINĂ

Ieşit abia de-o zi din coajă,

Un pui pufos şi alintat,

Privea mirat, cuprins de vrajă,

Cum sta găina la ouat.

A aşteptat cu nerăbdare,

Apoi s-a dus să vadă rodul:

Un ou frumos şi-atât de mare,

Încât s-a minunat, nerodul!

Îl admira fără-ncetare,

Dar chiar atunci, nu ştiu cum dracu’,

O mâţă rea, şireată tare,

S-a repezit spre el, săracu’…

Şi după ce-a găsit scăpare

Sub un morman de cherestea,

S-a-ntors zicând spre oul care

Se sfărâmase de podea:

Mă jur – dacă voi creşte mare –

Să fac şi eu un ou, ca mama,

Pe care-apoi să-l ia-n păstrare

MUZEUL OULUI DIN VAMA!

Constantin MOLDOVAN

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!