Interes ridicat pentru funcțiile de conducere la liceele din Rădăuți: 13 candidaturi la „Andronic Motrescu”, 10 la „Regele Ferdinand I”

Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți, cu 13 opțiuni, și Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți, cu 10 opțiuni, se află în topul unităților de învățământ pentru care s-a înregistrat cel mai mare interes la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din județul Suceava.

Pe locul al treilea se situează Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni, cu opt candidaturi.

La nivelul localităților, Suceava conduce în clasamentul opțiunilor exprimate, cu 66, urmată de Rădăuți, cu 37, Fălticeni, cu 26, și Gura Humorului, cu 17.

În total, 283 de candidați susțin marți, 13 octombrie 2026, proba de evaluare a competențelor din cadrul concursului organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Suceava, pentru concurs au fost scoase 258 de funcții în 182 de unități de învățământ: 180 de posturi de director și 78 de director adjunct. Din cei 285 de candidați înscriși pe platforma concursului, 283 au dosarele validate, în timp ce două dosare au fost respinse.

În total, candidații au înregistrat 340 de opțiuni, dintre care 222 pentru funcții de director și 118 pentru funcții de director adjunct. Fiecare candidat a putut opta pentru cel mult trei posturi, astfel că numărul opțiunilor nu coincide cu cel al candidaților.

14 unități de învățământ nu au candidați

Cel puțin un candidat s-a înscris pentru funcțiile scoase la concurs în 168 de unități de învățământ. Dintre acestea, 78 au doi sau mai mulți candidați, iar în 90 de unități există un singur candidat.

În alte 14 unități nu s-a înscris niciun candidat, iar 19 funcții au rămas fără opțiuni: 16 posturi de director și trei de director adjunct.

Proba de evaluare a competențelor se desfășoară într-un centru special organizat, în 15 săli de concurs, cu respectarea anonimizării solicitate de candidați. Rezultatele vor fi comunicate conform calendarului concursului.