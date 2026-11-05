Inteligența Artificială preia programările din ambulatoriul Spitalului Clinic din Suceava

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava utilizează o aplicație bazată pe inteligență artificială pentru gestionarea programărilor în ambulatoriul de specialitate. Această măsură vine într-un moment tensionat atât la nivel județean, cât și național, marcat de nemulțumiri legate de accesul pacienților la consultații în unitățile medicale de stat. În timp ce la Suceava tehnologia este folosită pentru a fluidiza fluxul de pacienți și pentru a elimina timpii morți, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat începerea unor controale în ambulatoriile din întreaga țară.

Aplicația implementată la nivelul celei mai mari unități spitalicești din județ vine în sprijinul pacienților care, în trecut, se loveau adesea de linii telefonice ocupate sau de lipsa de transparență privind locurile disponibile. Managerul spitalului, Larisa Blanari, a explicat, miercuri, că principalul avantaj al acestei soluții este disponibilitatea sa totală, asistentul virtual funcționând 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Robotul preia datele oferite de pacient, analizează în timp real baza de date a unității medicale și caută locurile libere în funcție de specialitatea solicitată. Mai mult decât atât, pentru a reduce absenteismul, cu trei zile înainte de data programată aplicația realizează confirmarea automată a programării.

„Pacientul este sunat de trei ori și, dacă nu răspunde, programarea este anulată”, a precizat managerul Larisa Blanari, subliniind astfel că sistemul împiedică blocarea inutilă a sloturilor de consult. În paralel, asistentul virtual se află într-un proces continuu de învățare și optimizare, algoritmul fiind antrenat constant în funcție de problemele și feedback-ul semnalate în mod direct de către pacienți.

Reguli pentru gestionarea locurilor și listele de așteptare

Sistemul implementat la Suceava protejează categoriile vulnerabile, dar oferă și flexibilitate. Astfel, locurile destinate pacienților deja internați, precum și celor programați pentru controale post-operatorii sau post-externare, sunt rezervate. Cu toate acestea, pentru a nu rămâne neutilizate, dacă aceste locuri specifice nu se ocupă, ele sunt scoase „la liber” în sistem cu trei zile înainte de expirarea datei respective.

În prezent, programările prin intermediul inteligenței artificiale se realizează exclusiv pentru luna în curs. Extinderea acestui interval s-a dovedit deocamdată imposibilă din punct de vedere practic. Reprezentanții spitalului au încercat introducerea programărilor pe o perioadă de două luni, însă proiectul a eșuat din cauza dinamicii activității medicale.

„Medicii trebuie să asigure, pe lângă activitatea în ambulatoriu, consultațiile în UPU și activitatea în secție. Mai au congrese, conferințe, activitate didactică la Facultatea de Medicină, astfel că este dificil de știut dacă într-o anumită zi de peste 3 luni sau 4 luni vor avea program în ambulatoriul spitalului”, a explicat Larisa Blanari.

În acest context, locurile libere pentru luna următoare sunt încărcate în sistem cu doar 5 zile în avans, imediat după ce se stabilesc graficele de gărzi și se definitivează programul intern al medicilor. Pentru persoanele care nu găsesc un loc liber imediat, asistentul virtual folosește o listă de așteptare. În momentul în care un loc se eliberează prin anulare sau neconfirmare, robotul sună automat următorul pacient din listă pentru a-i oferi oportunitatea programării.

Specialitățile critice, cu sute de oameni pe liste și programări până anul viitor

Deși digitalizarea a eliminat birocrația apelurilor telefonice, deficitul de personal medical rămâne o barieră. Potrivit managerului Larisa Blanari, cea mai critică situație se înregistrează la secția de Chirurgie Vasculară. Aici activează doar doi medici, care trebuie să își împartă timpul între intervenții și ambulatoriu, unde au alocate doar două zile pentru consultații la liber și două zile pentru monitorizarea pacienților operați. Rezultatul este o listă de așteptare care depășește în prezent 800 de pacienți.

O presiune similară se resimte și la Chirurgie Plastică, specialitate deservită tot de numai doi doctori. În acest caz, volumul de muncă este atât de mare încât programările pentru intervențiile chirurgicale au acoperit deja intervalele disponibile până în a doua jumătate a anului următor. De asemenea, o adresabilitate extrem de ridicată și liste lungi de așteptare se înregistrează și la Gastroenterologie, unde numărul solicitărilor depășește constant capacitatea curentă de preluare. Numărul de telefon pentru programări în ambulatoriul spitalului este afișat pe site-ul unității medicale: 0230 707 515.

Controale prin Corpul de control de la Ministerul Sănătății

Problemele legate de accesul în ambulatorii au atras și atenția conducerii Ministerului Sănătății. Miercuri, ministrul Alexandru Rogobete a dezvăluit că a testat personal sistemul public, sunând la mai multe spitale din țară pentru a cere o programare la neurologie pentru bunica sa, după ce zeci de cetățeni i-au reclamat că nu reușesc să contacteze unitățile medicale.

„În unele spitale, sistemul funcționează, personalul răspunde, iar programările sunt disponibile într-un timp rezonabil. Felicit aceste echipe! În alte spitale, însă, am întâlnit situații greu de acceptat: programări imposibile și chiar recomandări de a apela la o clinică din afara spitalului. Nu este normal ca un pacient să fie plimbat între numere de telefon, liste de așteptare și explicații administrative pentru a ajunge la un medic specialist!”, a scris ministrul Sănătății pe contul său de Facebook.

Ca urmare a acestei acțiuni, ministrul a dispus începerea unor controale extinse prin Corpul de control. Echipele de inspectori vor verifica sistemele de programare, foile de pontaj ale medicilor și modul de funcționare a ambulatoriilor de specialitate. Rogobete a transmis managerilor de spitale că dezvoltarea acestor policlinici de stat reprezintă o prioritate care nu va rămâne doar pe hârtie, iar cei care încearcă să „fenteze” regulile administrative sau programul de lucru vor suporta sancțiuni.