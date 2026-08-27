Inteligența artificială în educație – reflecții asupra participării la cursul internațional ,,Teaching with AI: Tools and Techniques”, Porto, Portugalia

Școala Gimnazială „Petru Comarnescu” din Gura Humorului își reconfirmă statutul de instituție de elită, orientată spre modernizare și excelență în educație. Pași importanți în această direcție au fost făcuți prin participarea cadrelor didactice ale școlii la cursurile de formare internaționale accesate prin intermediul programului european Erasmus+, cum a fost cel desfășurat în Porto, „Teaching with AI: Tools and Techniques”, la care am avut șansa să particip alături de colega mea, d-na Antoanela Pohoață, profesor de limba și literatura română.

Această mobilitate, realizată prin intermediul programului Erasmus+ nr. 2025 – 1- RO01 – KA121 – SCH – 000334099, finanțat prin fonduri europene și implementat în instituția noastră în perioada 2025 – 2028,ne-a oferit o oportunitate remarcabilă de a aduce în comunitatea locală metode didactice de ultimă generație. Succesul acestei formări internaționale demonstrează, o dată în plus, angajamentul ferm al școlii noastre de a investi în evoluția cadrelor didactice și de a asigura elevilor săi un standard de învățământ european, aliniat la cerințele viitorului.

Porto impresionează prin patrimoniul său arhitectural, în care fațadele decorate cu plăci ceramice reflectă într-o manieră aparte lumina soarelui. Atmosfera vibrantă a orașului caracterizată de dinamismul cartierului Ribeira, de străduțele sale înguste și de briza Atlanticului care însoțește traseul către gara Sao Bento, constituie cadrul unei experiențe profesionale deosebite.

Motivația deplasării a fost, în primul rând, aprofundarea unei realități care influențează deja în mod semnificativ procesul educațional: integrarea inteligenței artificiale în activitatea didactică. Inițiativa participării la acest program s-a datorat viziunii colegelor noastre, prof. Simona Varvaroi și prof. Mariana Gherghel, care au inițiat demersurile necesare implementării proiectului Erasmus+, oferind astfel oportunitatea dezvoltării profesionale într-un domeniu de maximă actualitate. Experiența formativă a depășit nivelul unei simple prezentări teoretice a conceptelor asociate inteligenței artificiale. Activitățile propuse au fost centrate pe învățare prin explorare, experimentare și reflecție critică.

Inteligența artificială în educație – reflecții asupra participării la cursul internațional ,,Teaching with AI: Tools and Techniques”, Porto, Portugalia

Participanții au fost încurajați să testeze aplicații, să identifice limitele acestora, să corecteze erorile și să își perfecționeze propriile produse educaționale într-un proces similar celui prin care elevii își dezvoltă competențele prin încercare și învățare din greșeli.

Una dintre concluziile fundamentale desprinse în urma cursului este aceea că inteligența artificială nu trebuie percepută ca un substitut al profesorului, ci ca un instrument de sprijin în proiectarea și personalizarea procesului educațional. Platforme precum Chat GPT și Gemini pot contribui la elaborarea unor exerciții diferențiate, adaptate nivelului și ritmului individual de învățare al fiecărui elev, facilitând astfel dezvoltarea unui demers didactic centrat pe nevoile reale ale beneficiarilor educației. În egală măsură, aplicațiile Canva și Gamma demonstrează potențialul tehnologiei de a transforma conținuturile curriculare într-o experiență vizuală atractivă și bine structurată, favorizând organizarea eficientă a informațiilor și creșterea interesului elevilor pentru activitatea de învățare.

În cadrul programului de formare au fost explorate și alte aplicații educaționale bazate pe inteligența artificială. Platforma Genially s-a remarcat prin posibilitatea realizării unor prezentări interactive, a jocurilor educaționale și a materialelor digitale care stimulează implicarea activă a elevilor. Prin intermediul acesteia, conținuturile curriculare pot fi transformate în experiențe de învățare dinamice, favorizând participarea și motivația pentru studiu. Un aspect deosebit de important abordat pe parcursul cursului a vizat dimensiunea etică a utilizării inteligenței artificiale în educație. Participanții au analizat atât oportunitățile, cât și riscurile asociate acestor tehnologii, subliniindu-se necesitatea respectării principiilor privind protecția datelor cu caracter personal, transparența utilizării instrumentelor digitale și dezvoltarea gândirii critice a elevilor. S-a evidențiat faptul că inteligența artificială trebuie utilizată responsabil ca instrument de sprijin al procesului educațional, fără a diminua rolul profesorului în formarea competențelor și valorilor elevilor. Totodată au fost prezentate modalități prin care inteligența artificială poate eficientiza procesul de evaluare, facilitând elaborarea unor teste diferențiate, analiza rapidă a rezultatelor și oferirea unui feedback personalizat. Cu toate acestea, s-a accentuat ideea că evaluarea autentică presupune aprecierea progresului individual al elevului și nu poate fi redusă exclusiv la analiza automată a răspunsurilor generate de aplicațiile digitale.

Participarea la acest curs internațional a reprezentat o experiență profesională valoroasă, oferind nu doar oportunitatea dezvoltării competențelor digitale, ci și posibilitatea schimbului de bune practici cu profesori proveniți din sisteme profesionale diferite. Dialogul intercultural și colaborarea dintre participanți au demonstrat că provocările generate de integrarea inteligenței artificiale în educație sunt comune la nivel european, iar identificarea unor soluții eficiente presupune cooperarea și învățarea continuă. Experiența acumulată la Porto confirmă faptul că transformarea digitală a educației nu mai reprezintă o perspectivă îndepărtată, ci o realitate prezentă. În acest context, profesorului îi revine responsabilitatea de a valorifica potențialul noilor tehnologii într-un mod echilibrat, critic și creativ, astfel încât acestea să contribuie la dezvoltarea competențelor elevilor și la creșterea calității actului educațional.

Participarea la proiectul Erasmus+ a demonstrat că investiția în formarea continuă a cadrelor didactice constituie una dintre cele mai importante premise ale modernizării școlii românești. Experiențele internaționale facilitează transferul de cunoștințe, schimbul de bune practici și dezvoltarea unei perspective europene asupra educației, consolidând capacitatea profesorilor de a răspunde cerințelor unei societăți aflate într-o permanentă transformare.

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Prof. de religie ortodoxă Daniela Iulia Moțoc,

Școala Gimnazială ,,Petru Comarnescu” Gura Humorului