Călătorii care au circulat cu trenul pe ruta Suceava–Iași și în alte direcții din țară au avut parte de întârzieri importante, după ce o defecțiune la linia de contact a blocat temporar circulația trenurilor electrice.

Incidentul s-a produs miercuri, 26 noiembrie 2026, în jurul orei 17:12, pe tronsonul Suceava–Dolhasca, unde alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă pe ambele linii. Defecțiunea a afectat în special zona dintre Liteni și Verești.

Potrivit reprezentanților CFR, au fost deteriorate mai multe componente ale liniei electrice, printre care console, izolatori și firul de contact, care s-a rupt în mai multe locuri. Cauza exactă a incidentului este încă în curs de stabilire.

Echipele de intervenție au fost trimise la fața locului pentru reparații, iar trenurile rămase blocate au fost tractate cu locomotive de ajutor. Circulația a fost reluată treptat după ora 18:52, odată cu repunerea sub tensiune a liniei.

Întârzieri mari la trenurile care circulă prin Suceava, după ce vremea rea a afectat linia de contact

Trenuri cu întârzieri de peste două ore

Cele mai mari întârzieri au fost înregistrate de următoarele trenuri: IR 1763 Iași – Timișoara Nord: 151 de minute întârziere; IR 1653 București Nord – Suceava: 97 de minute; IR 1832 Cluj-Napoca – Galați: 48 de minute; R 5537 Pașcani – Suceava Nord: 46 de minute; R-E 11047 Iași – Suceava Nord: 34 de minute.

Întârzieri mari la trenurile care circulă prin Suceava, după ce vremea rea a afectat linia de contact

Intervenții și măsuri suplimentare în județul Suceava

Problemele nu s-au încheiat odată cu reluarea circulației. Vineri, 27 noiembrie, echipele CFR continuă lucrările pentru repararea definitivă a liniei de contact pe tronsonul Dolhasca–Liteni–Verești.

În plus, pe fondul ninsorilor din județul Suceava, au fost luate măsuri suplimentare de siguranță în stațiile Gura Humorului și Stroiești. Echipele de intervenție rămân pregătite să acționeze dacă situația o va impune. Reprezentanții CFR le recomandă călătorilor să verifice întârzierile și eventualele modificări ale programului înainte de plecarea spre gară. Informațiile actualizate pot fi consultate pe platforma Mersul Trenurilor, precum și pe site-urile CFR Călători și Regio Călători. Călătorii care au de schimbat trenul sunt sfătuiți să urmărească și situația legăturilor, deoarece întârzierile pot afecta întregul traseu.

Întârzieri mari la trenurile care circulă prin Suceava, după ce vremea rea a afectat linia de contact