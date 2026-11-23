În perioada 24–27 noiembrie 2026, Inspectoratul Școlar Județean Suceava organizează 17 întâlniri de educație nutrițională în cadrul activității „Hrana care ne dă putere”, tema lunii noiembrie din proiectul „Școala care are grijă de tine”.

Sub coordonarea prof. dr. Aurica Daneliuc, inspector școlar pentru activități extrașcolare, programul îi aduce pe specialiști în mijlocul elevilor, pentru un dialog pornit de la întrebările lor: “Ce ne ajută să ne păstrăm energia până la ultima oră?”, “Ce punem în ghiozdan pentru pauza de masă?”, “Cum ne amintim să bem apă în timpul zilei?”. Întâlnirile le oferă copiilor și adolescenților repere pe care le pot folosi la școală și acasă.

La întâlniri vor participa Florin Gavril, specialist în nutriție și dietetică, Minodora Moroșan, Daniela Bălănucă, Carmen Chauciuc și Luciana Pulhac, nutriționiști-dieteticieni, și Denisa Tomiuc, dietetician autorizat.

Programul începe marți, la Câmpulung Moldovenesc. Miercuri, întâlnirile continuă la Rădăuți, Bilca, Vicovu de Sus, Sadova și Vatra Dornei, iar joi, la Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului. Ultima zi reunește activități la Suceava, Fundu Moldovei, Bosanci, Dumbrăveni, Udești, Școala Gimnazială Stroiești și Fălticeni.

“Inspectoratul Școlar Județean Suceava le mulțumește specialiștilor invitați și echipelor din școlile gazdă pentru că le oferă elevilor ocazia de a vorbi deschis despre alimentație și de a găsi răspunsuri pe care le pot pune în practică la următoarea pauză de masă”, spun organizatorii.