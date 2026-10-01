Profesorii de Educație plastică, Arte vizuale și Educație muzicală din județul Suceava s-au întâlnit, miercuri, 30 septembrie, în Aula Auditorium „Joseph Schmidt” a Universității din Suceava, pentru consfătuirea județeană dedicată noului an școlar.

Întâlnirea a fost un prilej de analiză a activității desfășurate în anul școlar 2025–2026, dar și de stabilire a direcțiilor de lucru și a proiectelor pentru 2026–2027.

Au fost discutate aspecte privind procesul educațional, programele școlare, principalele schimbări aduse de noul curriculum liceal, precum și organizarea concursurilor și activităților artistice din acest an.

Au mai fost prezentate și aspecte legate de pregătirea elevilor pentru examenele naționale și admiterea în învățământul vocațional artistic.

Un moment important al întâlnirii a fost premierea profesorilor care au obținut rezultate deosebite în anul școlar precedent. Inspectoratul Școlar Județean Suceava, prin inspectorul școlar Arte, prof. Loredana Mihaela Ceică, a acordat diplome cadrelor didactice pentru rezultatele obținute la Concursul național de titularizare, examenul de definitivat și examenele pentru obținerea gradelor didactice.

Întâlnirea profesorilor de arte din Suceava, bilanț și proiecte pentru noul an școlar

Olimpiada Națională Corală, la Suceava, în 2027

De asemenea, profesorii au fost invitați să vină cu propuneri pentru activitățile și competițiile artistice care vor fi incluse în calendarul județean.

Un proiect important pentru acest an școlar este organizarea, la Suceava, a Olimpiadei Naționale Corale. Competiția este programată în luna aprilie 2027 și se va desfășura pentru prima dată în județul Suceava.

Inspectorul școlar pentru Arte, Loredana Ceică, a subliniat importanța implicării profesorilor de specialitate din întreg județul în pregătirea și organizarea evenimentului, care va presupune colaborarea cadrelor didactice de specialitate.

„În perioada următoare profesorii de artă din județul Suceava vor fi implicați în organizarea Olimpiadei naționale Corale, care anul acesta se va desfășura la Suceava, în luna aprilie 2027. Este importantă implicarea tuturor profesorilor de arte din județ pentru o bună organizare a acestui eveniment, olimpiadă care se desfășoară pentru prima dată la Suceava”, a transmis inspectorul școlar pentru Arte, prof. Loredana Mihaela Ceică.

La consfătuirea județeană au participat cadre didactice care predau discipline artistice în școlile, liceele, cluburile și palatele copiilor din județ, inclusiv profesori suplinitori calificați și necalificați.