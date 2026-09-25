Întâlnirea credincioșilor baptiști din patru județe, la Plopeni, pentru a marca „170 de ani de mărturie baptistă”

Credincioși baptiști din județele Suceava, Botoșani, Iași și Vaslui sunt invitați, sâmbătă, 3 octombrie, la o întâlnire regională organizată la Centrul Emaus din Plopeni.

Evenimentul, intitulat „Împreună înaintea lui Hristos”, va începe la ora 11:00 și va reuni credincioși, pastori și reprezentanți ai comunităților baptiste din cele patru județe.

Programul va include momente de închinare și cântare, cu participarea unor soliști, formații corale și instrumentale, precum și mesaje susținute de pastori din comunitatea baptistă.

Invitatul întâlnirii este Sorin Bădrăgan, președintele Uniunii Baptiste, care va avea un mesaj în cadrul evenimentului.

Întâlnirea este organizată în contextul marcării a 170 de ani de mărturie baptistă în țara noastră,

Centrul Emaus se află pe Calea Sucevei nr. 261A, Plopeni.

„Credință. Comuniune. Mărturie. Împreună”, este mottoul evenimentului.