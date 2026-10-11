Bibliotecarii școlari, profesorii documentariști și responsabilii bibliotecilor școlare/CDI din județul Suceava s-au reunit vineri, 9 octombrie, la Liceul cu Program Sportiv Suceava, pentru a analiza activitatea din anul școlar trecut și a stabili direcțiile de lucru pentru 2026-2027, cu accent pe dezvoltarea competențelor de literație ale elevilor.

Întâlnirea s-a desfășurat sub genericul „Biblioteca școlară/CDI în era literației: rol, direcții și practici pentru dezvoltarea competențelor elevilor” și a fost organizată cu implicarea de Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava și a Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Programul a debutat cu intervențiile prof. Nicolae Ciprian Anton – inspector școlar general, prof. Anca Maria Tronciu – directorul Liceului cu Program Sportiv Suceava, prof. Gabriela Cazac – inspector școlar de specialitate, prof. Traian Alin Pușcă – directorul CCD „George Tofan” Suceava, prof. Daniela Argatu – coordonator metodic și bibliotecar CCD, și Dana Paraschiva Mazilu – bibliotecar școlar al instituției gazdă.

În cadrul consfătuirii, prof. Daniela Argatu a prezentat raportul anual de activitate și rezultatele monitorizării bibliotecilor școlare și centrelor de documentare și informare din județ. Au fost prezentate și rapoartele bibliotecarilor metodiști de zonă, precum și proiecte educaționale dedicate lecturii și dezvoltării competențelor elevilor, între care Campania județeană de literație și Festivalul-concurs național „CDIdei în cărți”.

Un punct de interes l-a constituit prezentarea noii interfețe a site-ului CCD „George Tofan” Suceava, cu accent pe secțiunea dedicată formării continue a bibliotecarilor școlari și pe secțiunea „Biblioteca și CDI”, care facilitează accesul la informații, resurse metodice și oportunități de dezvoltare profesională.

Întâlnirea bibliotecarilor școlari: rezultate, proiecte și noi direcții cu accent pe literație și competențele elevilor

De la promovarea lecturii la dezvoltarea competențelor de literație, cu accent pe înțelegerea textului și gândirea critică

Pentru anul școlar 2026-2027, cercurile metodice ale bibliotecarilor școlari vor avea ca temă centrală trecerea de la promovarea lecturii la dezvoltarea competențelor de literație, cu accent pe înțelegerea textului, gândirea critică și utilizarea responsabilă a resurselor digitale. Activitățile, bazate pe cercetări educaționale recente și schimburi de bune practici, se vor desfășura la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, în 6 noiembrie 2026, responsabil bibliotecar școlar Oana Bolocan, și la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți, în 28 mai 2027, responsabil bibliotecar școlar Andreea Mitric și a prof. Daniela Argatu.

Consfătuirea a beneficiat de prezența unor invitați din domeniile educației, biblioteconomiei, culturii și editorial: prof. Dorina Paicu, profesor de limba și literatura română și de limba și literatura franceză, doctorandă în științele educației și director al Școlii Gimnaziale Poiana Stampei; Adriana Malanciuc, bibliotecar la Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și președinta Asociației Bibliotecarilor din România – Filiala Suceava; Ana-Maria Ovadiuc, artistă plastică, ilustratoare, doctor în arte plastice și fondatoarea Editurii Amo; și prof. Liudmila Bilinschi, din Edineț, Republica Moldova, care a reprezentat-o pe Olga Kurlianțeva, de la Liceul Teoretic „Vasile Suhomlinski” din Edineț, directoarea Asociației Republicane a Profesorilor de Limba Ucraineană „Promin”.

Întâlnirea bibliotecarilor școlari: rezultate, proiecte și noi direcții cu accent pe literație și competențele elevilor

Premiul „Spiru Haret” pentru Andreea Mitric, bibliotecar școlar

Un moment de apreciere a performanței profesionale l-a constituit evidențierea reușitelor Andreei Mitric, bibliotecar școlar la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți. În septembrie 2026, aceasta a obținut Premiul „Spiru Haret”, acordat de Asociația Bibliotecarilor din România (ABR), iar la ediția din acest an a Bursei Bibliotecarilor, program inițiat de Station Europe, s-a numărat printre bursierele selectate la nivel național. Programul oferă oportunități de formare, experimentare a unor metode de participare comunitară și schimb profesional, inclusiv printr-o vizită de studiu la o bibliotecă dintr-o altă țară europeană.

„Consfătuirea a evidențiat necesitatea consolidării rolului bibliotecii școlare și al CDI ca spații active de lectură, învățare, informare și dezvoltare a gândirii critice, prin colaborare profesională, valorificarea resurselor digitale și promovarea unor practici educaționale adaptate nevoilor elevilor”, a subliniat prof. Daniela Argatu, coordonator biblioteci școlare/CDI.

„O apreciere deosebită se îndreaptă către Liceul cu Program Sportiv Suceava, care a asigurat condițiile necesare desfășurării evenimentului într-un cadru primitor și profesionist. Mulțumiri prof. Anca Maria Tronciu, directorul instituției, bibliotecarului școlar Dana Paraschiva Mazilu și întregii echipe a liceului pentru ospitalitate, disponibilitate și implicarea în organizare. Mulțumiri, de asemenea, tuturor invitaților, bibliotecarilor metodiști, colaboratorilor și participanților, prezenți fizic sau online, pentru contribuțiile aduse și deschiderea către dialog și colaborare”, a mai adăugat aceasta.