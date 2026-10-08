Întâlnire cu un exemplar impresionant de urs, la Broșteni

Întâlnirea cu un exemplar impresionant de urs în inima unei păduri administrate de Ocolul Silvic Broșteni, din cadrul Direcției Silvice Suceava, a fost surprinsă în imagini video de către silvicultorul Ionel Moroșanu. Acestea au fost prezentate joi pe pagina RNP – Romsilva.

Urșii sunt animale teritoriale și au habitatul în pădurile întinse de munte și cele dese din zonele deluroase.

În căutarea hranei, urșii fac deplasări lungi, folosindu-și toate simțurile, în special cel olfactiv, foarte dezvoltat.

Hrana lor este predominant vegetală, dar se hrănesc și cu pești, cervide, mamifere mici, până la păsări sau ouă de păsări și insecte.