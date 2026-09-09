Fonduri Europene

INSTALAȚIE FOTOVOLTAICĂ PENTRU AUTOCONSUM LA AMARIEI G. PETRU II, ROTOPĂNEȘTI

INSTALAȚIE FOTOVOLTAICĂ PENTRU AUTOCONSUM LA AMARIEI G. PETRU II, ROTOPĂNEȘTI
INSTALAȚIE FOTOVOLTAICĂ PENTRU AUTOCONSUM LA AMARIEI G. PETRU II, ROTOPĂNEȘTI

comunicat de presă

privind finalizarea proiectului

INSTALAȚIE FOTOVOLTAICĂ PENTRU AUTOCONSUM LA AMARIEI G. PETRU II, ROTOPĂNEȘTI

Beneficiarul AMARIEI G. PETRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ a implementat proiectul cu titlul INSTALAȚIE FOTOVOLTAICĂ PENTRU AUTOCONSUM LA AMARIEI G. PETRU II, ROTOPĂNEȘTI”, cod proiect CFMSES011011413500041, în perioada 21.11.2025 – 21.08.2027, finanțat în cadrul FONDULUI PENTRU MODERNIZARE – Tranziția către neutralitate climatică, Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.

Valoarea totală a proiectului este de 126.606 EURO, din care 98.820 EURO este valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de FONDUL PENTRU MODERNIZARE.

Autoritatea de management este Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Obiectivul proiectului a constat în instalarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 0,18 MW și sistem de stocare, energia rezultată fiind utilizată integral de către organizație.

Localizare proiect: sat Rotopănești, comuna Horodniceni, județul Suceava.

Indicatorii proiectului

  • Capacitatea operațională instalată de producere a energiei din surse regenerabilă: 0,18 MW;
  • Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră: 126,68 echivalent tone de CO2/an;
  • Producția medie de energie din surse regenerabile: 207,02 MWh/an;
  • Producția totală de energie din surse regenerabile pentru perioada de referință: 4.140,56 MWh;
  • Procentul din producția totală de energie din surse regenerabile estimat a fi folosit pentru consumul propriu: 93,27%;
  • Factorul de capacitate al centralei: 13,13%.

Date de contact:

Persoana de contact: Amariei Petru – Titular II

Email: amariei_r@ymail.com

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