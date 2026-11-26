Polițiștii Secției Rurale Șcheia au primit o sesizare de la personalul Delgaz Grid, cu privire la identificarea unei modificări a sistemului de măsurare a consumului de gaze naturale, la o sală de forță de pe raza comunei.

Polițiștii au fost solicitați la anexa de pe strada Humorului, unde se află sala de forță SemTex.

Proprietarul sălii a fost chemat la fața locului, declarând că sala este dată în chirie și nu știe nimic în legătură cu posibilele modificări aduse la contorul de gaze naturale.

Angajatul de la compania de gaze a constatat că pe racordul din plastic de la ieșirea din camera de măsură sunt două orificii (găuri) artizanale, cu diametrul de aproximativ 5 milimetri, manevră prin care volumul de gaz trecut prin contor nu este în totalitate înregistrat, fiind ocolit sistemul de măsură.

Contorul suspect a fost ridicat de reprezentantul Delgaz.

Polițiștii au deschis un dosar penal privind două infracțiuni, dosar în cadrul căruia ar urma să stabilească cine a făcut modificarea și în cadrul căruia ar putea fi estimat un prejudiciu.

Cercetările din acest dosar privesc infracțiunile de „deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționării echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale furnizate” și ”executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la sistemul de alimentare cu gaze naturale sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare”, fapte prevăzute de Codul Penal.