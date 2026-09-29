ANUNȚ DE ADJUDECARE

privind rezultatul procedurii competitive de achiziție pentru atribuirea contractului de

furnizare, montare și punere în funcțiune instalații/echipamente producție și stocare

energie din surse regenerabile pentru proiectul

„INSTALARE CAPACITATE NOUĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE

LA NIVELUL SOCIETĂȚII IATCU SPEED S.R.L.”

IATCU SPEED S.R.L., cu sediul în Strada Ștefan cel Mare nr. 8, localitatea Bosanci, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J33/1453/2019, având CUI 41535249, telefon 0745632111, e-mail: iatcuspeed@gmail.com, în calitate de beneficiar al finanțării acordate prin Fondul pentru Modernizare în România, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Apel Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile, pentru care s-a semnat Contractul de finanțare nr. 1504/17.03.2026, anunță rezultatul procedurii competitive de achiziție organizate pentru atribuirea contractului având ca obiect furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a instalațiilor/echipamentelor de producție și stocare energie din surse regenerabile.

Informații privind procedura de achiziție

Procedura de atribuire aplicată: procedură competitivă

Tipul contractului: furnizare, montare și punere în funcțiune.

Criteriul de atribuire: „Cel mai bun raport calitate-preț”, raportat la cerințele minime obligatorii prevăzute în documentația de atribuire

Data publicării anunțului privind demararea procedurii de achiziție: 21.08.2026

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 10.09.2026, ora 16:00.

Data deschiderii ofertelor: 11.09.2026, ora 10:00.

Valoarea estimată a achiziției: 3.572.300,02 lei fără TVA, echivalentul a 719.018,58 euro fără TVA.

Rezultatul procedurii de atribuire

În urma derulării procedurii competitive de achiziție și a evaluării ofertei depuse, comisia de evaluare a hotărât atribuirea contractului către:

Operator economic câștigător: Asocierea ETDD SHOP S.R.L. (lider de asociere) – T.S.A. SERV S.R.L. (asociat).

Lider de asociere: ETDD SHOP S.R.L., cu sediul social în Sat Moara Nica, comuna Moara, Str. Tinoasa nr. 69, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J33/939/2019, CUI RO41022537.

Asociat: T.S.A. SERV S.R.L., cu sediul social în Bulevardul Bucovina nr. 97, Gura Humorului, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J33/1848/1993, CUI RO4923360.

Data comunicării rezultatului și a raportului procedurii: 18.09.2026

Informații privind contractul atribuit

Numărul și data contractului: Contract de furnizare echipamente, montaj și punere în funcțiune nr. 49/21.09.2026 – 20/22.09.2026.

Valoarea contractului: 3.572.300,00 lei fără TVA, respectiv 4.322.483,00 lei cu TVA.

Obiectul contractului: furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a instalațiilor/echipamentelor de producție și stocare energie din surse regenerabile pentru proiectul „Instalare capacitate nouă de producere a energiei electrice din surse solare la nivelul societății IATCU SPEED S.R.L.”.

Raportul procedurii de achiziție

Raportul procedurii de achiziție poate fi consultat pe website-ul propriu, la adresa: https://iatcuspeed.ro/

Prezentul anunț se publică în conformitate cu prevederile Cap. VI, pct. 6.5 alin. (4) din Îndrumarul metodologic aprobat prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 1.561/30.10.2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1133/13.XI.2024, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție.

Administrator,

IATCU SPEED S.R.L.

Croitor Rodica