Autoritățile sanitar-veterinare și comisarii de la Protecția Consumatorilor demarează o campanie de verificări înaintea sărbătorilor de iarnă, care vizează în special trasabilitatea cărnii de porc, igiena în unitățile alimentare și corectitudinea tarifelor din turism.

Măsurile pregătite pentru luna decembrie au fost prezentate miercuri, 25 noiembrie, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Suceava, condusă de prefectul Traian Andronachi.

Începând cu 2 decembrie și până în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava vor verifica întregul lanț alimentar, de la unități de procesare și depozite, până la măcelării, piețe agroalimentare, supermarketuri, restaurante și pensiuni. Principala țintă o reprezintă prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și oprirea comerțului ilegal cu carne de porc, în contextul riscurilor legate de pesta porcină africană.

Inspectorii veterinari reamintesc că vânzarea cărnii provenite din sacrificări în gospodăriile populației este strict interzisă, iar testarea pentru parazitul Trichinella spp. este obligatorie înainte de consum. Pentru a bloca transporturile clandestine, veterinarii vor face filtre în trafic alături de polițiștii suceveni. Unitățile care încalcă normele de igienă sau nu pot dovedi proveniența mărfii riscă amenzi usturătoare, confiscarea produselor și chiar suspendarea activității.

În paralel, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava își va concentra atenția asupra sectorului HoReCa și a structurilor de cazare, având în vedere afluxul mare de turiști așteptat în Bucovina. Comisarii vor verifica inclusiv modul în care sunt informați clienții, în condițiile în care restaurantele și pensiunile sunt obligate să afișeze clar, atât în meniurile fizice, cât și pe platformele online, ingredientele, aditivii, alergenii și dacă preparatele provin din produse congelate. De asemenea, în turism se vor urmări transparența tarifelor, afișarea certificatelor de clasificare și respectarea pachetelor de servicii contractate de turiști.