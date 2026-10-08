Înscrieri prelungite la Centrul Județean de Excelență pentru cinci discipline. Cursurile sunt gratuite

Centrul Județean de Excelență (CJEx) Suceava prelungește perioada de înscrieri pentru cinci dintre disciplinele pentru care organizează cursuri în acest an școlar.

Sesiunile de pregătire sunt gratuite și se adresează elevilor de gimnaziu și liceu, dornici de performanță.

„Se prelungește perioada de înscriere la cursurile CJEx Suceava, până la data 15 octombrie, pentru următoarele discipline și niveluri:

Biologie (clasele a X-a și a XI-a)

Chimie (clasele a VII-a și a VIII-a, gimnaziu, și clasa a IX-a, liceu)

Fizică (clasele a VI-a și a VII-a, gimnaziu, și clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, liceu)

Limba și literatura română (clasele a VI-a și a VII-a, gimnaziu)

Astronomie și astrofizică (juniori și seniori)”, a transmis directoarea CJEx Suceava, prof. Gabriela Scutaru.

Deschiderea activităților, pe 17 octombrie

Deschiderea activităților Centrului Județean de Excelență Suceava din acest an școlar este programată pentru data 17 octombrie, de la ora 9.30, la Colegiul Național “Ștefan cel Mare” Suceava.

După deschidere, elevii însoțiți de profesorii coordonatori vor intra la clasă pentru rezolvarea câtorva aspecte administrative și aplicarea testului de selecție obligatoriu. Pentru promovarea testului, elevii trebuie să rezolve minimum 70% din itemi.

La deschidere participă doar elevii din grupele CJEx de la disciplinele limba și literatura română, biologie, chimie, fizică, astronomie și astrofizică, informatică, matematică.

Elevii înscriși în cadrul proiectelor de la discipline socio-umane și istorie vor începe activitățile după un calendar ce va fi transmis ulterior.

Detalii suplimentare la 0230 551 342.