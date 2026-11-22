Ministerul Educației a lansat calendarul înscrierii copiilor în creșe și grădinițe în anul școlar viitor, document pus deocamdată în dezbatere publică.

Termenele nu sunt încă definitive și pot fi modificate înaintea aprobării ordinului.

Ministerul reamintește că „grupa mare și grupa mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu, iar înscrierea la grădiniță se va face acordându-se prioritate cuprinderii în grădinițe a copiilor de 4 și 5 ani”.

În grupele de nivel antepreșcolar, mai exact la creșă, pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani. Pentru nivelul preșcolar, corespunzător grădiniței, intervalul este de la 3 la 6 ani.

Într-o primă fază sunt reînscriși către grupa superioară copiii care sunt deja la grădiniță/ creșă (acum în grupa mică sau mijlocie), în perioada 17 și 21 mai 2027.

„Sunt reînscriși copiii care frecventează unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/ reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă”, explică ministerul.

Trei opțiuni, în ordinea preferințelor

După această etapă, urmează înscrierea micuților care vor merge prima dată la grădiniță, între 24 mai – 18 iunie 2027.

Între 24 și 28 mai 2027 vor fi colectate cererile de înscriere, acestea vor fi procesate (în funcție de opțiunile 1,2 și 3), iar pe 18 iunie vor fi afișate rezultatele și numărul de locuri rămase libere.

În cererile-tip de înscriere părinții pot trece trei opțiuni, în ordinea preferințelor. Cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune.

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri se desfășoară în perioada 28 iunie –16 iulie, doar pe locurile rămase disponibile.

Etapa de ajustări are loc în intervalul 16-31 august 2027.

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere. Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări este anunțată pe 31 august.

„Câteva informații importante:

În grupele de nivel antepreșcolar (creșă) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, în limita numărului de locuri disponibile după etapa de reînscrieri.

În grupele de nivel preșcolar (grădiniță) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri.

În cererile-tip de înscriere părinții pot trece trei opțiuni, în ordinea preferințelor. Cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune”, a mai informat Ministerul Educației.

Calendarul și criteriile de înscriere sunt detaliate pe pagina Ministerului, https://www.facebook.com/www.edu.ro.