Înscrieri pentru cursurile de limba franceză destinate publicului larg, demarate de Alianţa Franceză

Alianţa Franceză din Suceava a demarat înscrierile pentru cursurile de limba franceză destinate publicului larg şi adresate atât persoanelor care doresc să înceapă studiul limbii franceze, cât și celor care își propun să își consolideze și să își perfecționeze cunoștințele.

Până pe 25 septembrie 2026, publicul sucevean poate să opteze dintr-o varietate de cursuri, concepute pentru toate vârstele şi nivelurile de învăţare a limbii franceze – copii, adolescenți, adulți – după cum urmează: Le français, c’est facile! – cursuri de limba franceză pentru copii (7-10 ani), Le français au collège – cursuri de limba franceză pentru adolescenți (11-15 ani), Cursuri de limba franceză generală pentru liceeni (16-19 ani), Cursuri de pregătire pentru examenul DELF/ DALF, Cursuri de franceză pentru adulți şi Cursuri individuale, la cerere.

O noutate a acestei sesiuni de înscrieri este demararea unui curs de pregătire în vederea admiterii în învăţământul superior pentru liceenii care doresc să urmeze specializări în limba franceză de la facultăţi din ţară sau străinătate.

Alianţa Franceză din Suceava are o echipă de profesori recunoscuți pentru profesionalismul lor, care utilizează manuale și metode actuale și interactive de învățare a limbii franceze, agreate de rețeaua Alianțelor franceze din România. Testele inițiale în vederea stabilirii nivelului de studiu sunt gratuite şi se realizează în cadrul primei ore de curs. În funcție de preferințe și de disponibilitatea lor, cursanții adulți pot opta atât pentru cursuri față în față cât și pentru cursuri în regim online.

Toate cursurile în format fizic se vor desfăşura la sediul Alianţei Franceze din Suceava din strada Ştefan cel Mare nr.50 (vizavi de Muzeul de Istorie).

Înscrierile se fac atât online, cât şi fizic, la secretariatul AFS (de luni până vineri, între orele 13.30-18.30). Pentru informaţii suplimentare şi aflarea orarului cursurilor, publicul poate consulta site-ul Alianței Franceze din Suceava sau contacta direct secretariatul Alianţei Franceze la adresa de mail aliantafrancezasv@gmail.com sau la numărul de telefon: 0737 784 074.