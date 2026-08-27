Înscrieri la Palatul Copiilor Suceava, pentru anul școlar următor

Palatul Copiilor Suceava a demarat înscrierile pentru anul școlar 2026-2027, la cercurile cuprinse în programa instituției (cultural-artistice; tehnico-aplicative și științifice; sportive și recreative). Cursurile sunt gratuite.
Într-o primă fază, doritorii trebuie să completeze un formular disponibil la linkul https://forms.gle/SEhiRYvjmHHXAeqh8.
Părinții copilului vor alege cercul potrivit în funcție de vârsta și interesele acestuia.
Urmează depunerea cererilor în format letric în perioada 7-11 septembrie, la sediul din strada Dragoș Vodă, nr. 13.
Ambele etape de înscriere (online și fizic) sunt obligatorii.
„Locurile sunt limitate! Înscrierile se fac în această perioadă, iar activitățile vor începe curând. La Palatul Copiilor Suceava te așteaptă profesori dedicați și colegi pasionați, gata să transforme timpul liber în ocazii unice de învățare”, au transmis reprezentanții instituției.
- Cercuri disponibile
Vârsta minimă de înscriere este 5 ani.
Cei mai mici dintre doritori se pot îndrepta către:
- Automodele, susținut de prof. Mara Maxim
- Design Vestimentar/Confecții, Olga Mihoc Baciu
- Dans Clasic, prof. Mirela Duminică
- Navomodele, prof. Cristina Maxim
- Karting, prof. Roman Iustinian Mihai
- Origami, prof. Cristina Maxim
- Ecoturism
De la 6 ani, pot accesa cercurile:
- Debate/Cetățenie democratică, prof. Liliana Mihaela Mihailiuc
- Dans Sportiv, prof. Aida Petrea
- Dans modern
- Atelierul fanteziei, prof. Adelina Ionescu.
Copiii de peste 7 ani pot fi înscriși la:
- Creație literară/Teatru/Jocuri de comunicare, prof. Alina Șandru
- Cultură și civilizație engleză, prof. Otilia Ciubotariu
- Dansuri populare, prof. Eduard Daniel Brânzei
- Pictură, prof. Petronela Rusu
De la 8 ani, copiii se pot înscrie la:
- Artă textilă
- Foto/Cineclub, prof. Mihaela Buculei
- Jurnalism, prof. Alexandra Cuza
- Muzică populară, prof. Daniel Aneculăesei
De la 9 ani, sunt disponibile cercurile:
- Pictură religioasă, prof. Cristina Hreamătă Macoveiciuc
- Artă decorativă, prof. Cristina Hreamătă Macoveiciuc
- Informatică, prof. Ștefania Șoiman
- Operare și programare pe calculator, prof. Liciu Pînzaru
- Robotică, prof. Roman Justinian
Copiii de peste 10 ani se pot înscrie la:
- Muzică ușoară, prof. Mihai Lungoci
- Percuție, prof. Mihai Lungoci
- Chitară, prof. Mihai Lungoci.