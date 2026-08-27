Înscrieri la Palatul Copiilor Suceava, pentru anul școlar următor

Palatul Copiilor Suceava a demarat înscrierile pentru anul școlar 2026-2027, la cercurile cuprinse în programa instituției (cultural-artistice; tehnico-aplicative și științifice; sportive și recreative). Cursurile sunt gratuite.

Într-o primă fază, doritorii trebuie să completeze un formular disponibil la linkul https://forms.gle/SEhiRYvjmHHXAeqh8.

Părinții copilului vor alege cercul potrivit în funcție de vârsta și interesele acestuia.

Urmează depunerea cererilor în format letric în perioada 7-11 septembrie, la sediul din strada Dragoș Vodă, nr. 13.

Ambele etape de înscriere (online și fizic) sunt obligatorii.

„Locurile sunt limitate! Înscrierile se fac în această perioadă, iar activitățile vor începe curând. La Palatul Copiilor Suceava te așteaptă profesori dedicați și colegi pasionați, gata să transforme timpul liber în ocazii unice de învățare”, au transmis reprezentanții instituției.

Cercuri disponibile

Vârsta minimă de înscriere este 5 ani.

Cei mai mici dintre doritori se pot îndrepta către:

Automodele, susținut de prof. Mara Maxim

Design Vestimentar/Confecții, Olga Mihoc Baciu

Dans Clasic, prof. Mirela Duminică

Navomodele, prof. Cristina Maxim

Karting, prof. Roman Iustinian Mihai

Origami, prof. Cristina Maxim

Ecoturism

De la 6 ani, pot accesa cercurile:

Debate/Cetățenie democratică, prof. Liliana Mihaela Mihailiuc

Dans Sportiv, prof. Aida Petrea

Dans modern

Atelierul fanteziei, prof. Adelina Ionescu.

Copiii de peste 7 ani pot fi înscriși la:

Creație literară/Teatru/Jocuri de comunicare, prof. Alina Șandru

Cultură și civilizație engleză, prof. Otilia Ciubotariu

Dansuri populare, prof. Eduard Daniel Brânzei

Pictură, prof. Petronela Rusu

De la 8 ani, copiii se pot înscrie la:

Artă textilă

Foto/Cineclub, prof. Mihaela Buculei

Jurnalism, prof. Alexandra Cuza

Muzică populară, prof. Daniel Aneculăesei

De la 9 ani, sunt disponibile cercurile:

Pictură religioasă, prof. Cristina Hreamătă Macoveiciuc

Artă decorativă, prof. Cristina Hreamătă Macoveiciuc

Informatică, prof. Ștefania Șoiman

Operare și programare pe calculator, prof. Liciu Pînzaru

Robotică, prof. Roman Justinian

Copiii de peste 10 ani se pot înscrie la:

Muzică ușoară, prof. Mihai Lungoci

Percuție, prof. Mihai Lungoci

Chitară, prof. Mihai Lungoci.