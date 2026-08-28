„Este bine ca gospodarii…”

„Şi de astă dată guvernul înţelept, prin rostul inspectorului său pentru cultura ţării, dă sfatul că acolo unde se arată fluturi pe câmpuri, este bine ca gospodarii să iae fâşii de pânză, late de 50-80 cm şi lungi de câţiva metri, şi, după ce le-au uns pe o parte cu păcură sau altă materie cleioasă, să tragă aceste fâşii peste ogoarele năpădite de fluturi, şi fluturii se vor lipi de păcură şi apoi vor pute fi nimiciţi. Bine ar fi dacă aceste fâşii de pânză, unse cu păcură la capete, ar fi ţinute de doi oameni cari apoi ar trece iute cu ele peste ogor”.

„Deşteptarea”, Anul IX, nr. 58, Cernăuţi, August 1901.

„Inima industrială a oraşului”

“Tinereţea bătrînei cetăţi a Sucevei se impune astăzi prin cartiere în întregime reconstruite, unde locul clădirilor înnegrite de vreme, cu pereţii coşcoviţi, a fost luat de blocuri moderne, printre care flori multicolore îşi etalează <rochiţele> lor la soare, prin cele două combinate din lunca Sucevei, unde pulsează inima industrială a oraşului, prin magistrala care străbate oraşul trecînd parcă în revistă frumuseţea construcţiilor cu linia lor zveltă şi modernă, prin şcolile ridicate unde învaţă mii de elevi, în sfîrşit, prin tot ceea ce s-a făcut în cei 20 de ani de la Eliberare şi prin ceea ce se va face de aici înainte. A te muta dintr-o casă veche, care mai poartă amprenta vremurilor de mult apuse, într-un apartament nou, unde confortul se îmbină cu eleganţa, este astăzi un fenomen firesc”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5186, Suceava, August 1964.