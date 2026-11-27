O delegație care reprezintă Suceava, condusă de viceprimarul Daniel Ungurian, a avut o nouă întâlnire de lucru cu primarul orașului american Lansing, Andy Schor.

Discuțiile cu el și echipa sa au avut ca obiectiv consolidarea și dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre cele două orașe înfrățite.

”Discuțiile s-au concentrat asupra a trei direcții strategice de colaborare:

Educație – inițierea unui program de schimb educațional prin care elevii suceveni să aibă oportunitatea de a studia pentru o perioadă în Lansing, iar elevii americani să descopere sistemul de învățământ românesc, cultura și tradițiile Bucovinei. La întâlnire a participat și doamna Nicole Namy, Directoarea Departamentului de Educație.

Conectivitate aeriană– analizarea posibilității realizării unei legături aeriene directe între Michigan și Suceava. Chiar dacă pentru unii acest obiectiv poate părea prea ambițios, dezvoltarea presupune viziune, curaj și perseverență. Proiectele importante încep întotdeauna cu o idee și cu disponibilitatea de a o transforma în realitate.

Cooperare economică – am discutat concret despre oportunitățile de investiții românești în Michigan, dar și despre atragerea investitorilor americani în Suceava, facilitând astfel noi parteneriate între mediile de afaceri din cele două regiuni.

Andy Schor este un adevărat prieten al Sucevei, căruia îi mulțumesc pentru primirea călduroasă, deschiderea și disponibilitatea de a construi împreună proiecte de perspectivă”, a spus Daniel Ungurian.

Viceprimarul Sucevei a adresat mulțumiri Consulului Onorific al României în Michigan, pentru implicarea și facilitarea dialogului cu autoritățile americane.

”Ne dorim ca înfrățirea dintre Suceava și Lansing să însemne mai mult decât un parteneriat instituțional-să devină o punte a oportunităților, a educației și a dezvoltării economice între România și Statele Unite ale Americii”, a adăugat reprezentantul administrației sucevene.