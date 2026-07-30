Înfrățirea dintre Câmpulung Moldovenesc și orașul ucrainean Vășcăuți s-a semnat cu un pix confecționat din patru gloanțe din războiul cu Rusia

Municipiul Câmpulung Moldovenesc și orașul Văscăuți, din Ucraina, au devenit oficial localități înfrățite, după semnarea unui protocol de colaborare desfășurată recent în incinta Muzeului Arta Lemnului. Evenimentul a avut loc în cadrul manifestărilor dedicate festivalului „Întâlniri Bucovinene” și a reunit reprezentanți ai administrațiilor locale din cele două comunități.

Potrivit primarului din Câmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, ceremonia s-a desfășurat într-un cadru cu o puternică încărcătură simbolică, în mijlocul expoziției dedicate fostei Școli de Arte și Meserii din Câmpulung Moldovenesc, în sala în care sunt expuse instrumentele muzicale realizate de lutierul Roman Boianciuc, originar din Văscăuți. Acesta a fost profesor al școlii și unul dintre întemeietorii renumitei fabrici de viori de la Reghin. Protocolul de înfrățire a fost semnat de primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, și de primarul orașului Văscăuți, Mykola Perch. Mihăiță Negură a arătat că un moment deosebit al ceremoniei a fost gestul primarului ucrainean, care a semnat documentul cu un pix confecționat din patru cartușe de Kalașnikov provenite de la unitatea de front în care luptă fiul său. După ceremonie, pixul i-a fost oferit primarului Mihăiță Negură în semn de apreciere și respect.

„Emoția din sală a fost reală, iar bucuria noastră de gazde s-a adăugat sentimentului sărbătoresc al Întâlnirilor Bucovinene”, a declarat primarul Mihăiță Negură.

El a precizat că noul parteneriat dintre Câmpulung Moldovenesc și Văscăuți are ca obiectiv dezvoltarea cooperării în domenii precum cultura, educația, turismul, administrația publică și schimburile între comunitățile locale, consolidând totodată legăturile istorice și culturale dintre cele două localități.