Înfrângere pentru CSU în confruntarea de la Baia Mare

În etapa a VI-a a Ligii Naționale de handbal masculin CSU Suceava a fost învinsă clar, în deplasare, de Minaur Baia Mare.

„A fost un meci mai slab al nostru. Nu am reușit să le punem mari probleme celor de la Minaur. Au controlat jocul, au controlat ritmul și s-au impus. Noi nu am reușit să scăpăm de greșelile neforțate, am ratat mult în prima repriză din situație de singur cu portarul și asta le-a permis celor de la Minaur să se distanțeze. Ne-au lipsit și doi jucători importanți, Grigore și Dascălu, astfel că am avut mai puține soluții, mai ales în apărare”, a declarat antrenorul Bogdan Șoldănescu.

Cel mai bun marcator al partidei a fost internaționalul de tineret Emanuel Șerban, care a punctat de 8 ori din tot aruncări pentru universitari.

CSU Suceava, ocupanta locului al șaselea în clasament, va juca următorul meci de campionat abia pe 14 noiembrie, pe teren propriu, cu SCM Poli Timișoara.