Înfrângere în ultima secundă pentru Bradul Putna la debutul în Liga a III-a

Bradul Putna a debutat în eșalonul al treilea sâmbătă după amiază, la Vaslui, pe terenul unei formații cu ambiții de promovare. Chiar dacă a întâlnit un adversar valoros, echipa antrenată de Ionuț Plămadă a dat o replică dârză. Gazdele s-au impus greu, cu 3-2, golul decisv fiind marcat de Edi Ponea la ultima fază a întâlnirii. Vasluienii au condus cu 1-0 și 2-1 prin reușitele semnate de Cristian Copoț-Barb și Robert Rusu, însă Bradul a revenit de fiecare dată în meci grație dublei izbutite de Iulian Cărăușu.

Gruparea din Putna va evolua tot în deplasare și în etapa a doua, cu Ceahlăul Piatra Neamț, sub Pietricica.

Bradul va susține primul meci la Putna în runda a treia, pe 12 septembrie, cu AFC Odorheiu Secuiesc.

Rezultate înregistrate în etapa I a Seriei I a Ligii a III-a:

Viitorul Oneşti – Ceahlăul Piatra Neamț 5-0

ACS USV Iaşi – KSE Târgu Secuiesc 2-1

FC II Bacău – CSM Paşcani 1-0

CSM Adjud – Aerostar Bacău 1-0

CS Gheorgheni – AFC Odorheiu Secuiesc 0-1

CSM Vaslui – Bradul Putna 3-2

Foto: Agenția Manifest.