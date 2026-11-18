18.11.2026

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

U.A.T Orașul Milișăuți, județul Suceava, anunță finalizarea lucrărilor la proiectul „Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în orașul Milișăuți, județul Suceava”, contract de finanțare nr. C3I1A0122000139 din data de 09.02.2023.

Proiectul a fost finanțat inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subvenția I.1.A – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar.

Ulterior, prin Actul Adițional nr. 3 la contractul de finanțare nr. C3I1A0122000139, sursa de finanțare aferentă proiectului a fost modificată, finanțarea fiind asigurată din bugetul Fondului pentru mediu gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu iar taxa pe valoarea adăugată (TVA) este asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Proiectul: „Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în orașul Milișăuți, județul Suceava”

Cod proiect PNRR : C3I1A0122000139

Beneficiar: UAT Orașul Milișăuți

Valoarea totală a proiectului: 4.614.521,82 lei

Valoare contribuției comunitare a proiectului – fonduri PNRR: 884.815,07 lei

Valoare TVA aferentă contribuției comunitare a proiectului: 164.927,04 lei

Valoarea finanțării din bugetul Fondului pentru Mediu: 2.946.098,93 lei

Valoare TVA aferentă finanțării din bugetul Fondului pentru Mediu: 618.680,78 lei

Data începerii proiectului: 09.02.2023

Termenul de finalizare: 30.10.2026

Obiectivul general: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Obiectivul specific al proiectului: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Efectele pozitive previzionate prin implementarea acestui proiect sunt optimizarea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor și asigurarea premiselor pentru atingerea indicatorilor legați de colectarea selectivă a deșeurilor în orașul Milișăuți.

”Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale”

Date de contact:

Persoana de contact: Boca Vasile, Manager proiect

Telefon: 0230 418 461

Email: contact@primariamilisauti.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/

”Finanțat din bugetul Fondului pentru Mediu” www.afm.ro