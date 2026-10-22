„Hramul la Calafindeşti”

„Tot satul răsună de muzică, toată lumea e voioasă şi cu chef căci e hram şi hramul se serbează în Calafindeşti mai cu sentiment decât un jubileu…Cosaşul cel mai sărman, care n’are pe ce cumpăra o tăbliţă de ardezie pentru copilul său, face un hram de să-i meargă vestea. Bordeiaşul abia cuprinde mulţimea de oaspeţi, mesele se îndoaie sub greutatea bucatelor, şipurile se deşartă şi se împlu la loc ca într’un palat fermecat, muzica cântă în tindă şi, ca sub vraja unui blăstăm, toată casa e învăluită într’un miros greu de rachiu…Beie, îmbete-se, dar să se culce după ce s’au îmbătat! Aş, ţi-ai găsit! Ei se bucură la început de întâlnire, sfătuiesc, apoi se ceartă, se bat, se omoară”.

„Patria”, Anul V, nr. 75, Cernăuţi, Septemvre 1910.

„Industria locală”

„Apele carbogazoase, cu minunatele lor proprietăţi terapeutice, carbonatul de calciu şi argila, surse şi în acelaşi timp căutate materiale de construcţie, turba şi balastul sînt doar cîteva nominalizări ale gamei variate de bogăţii naturale de care dispune regiunea noastră. Cum se ocupă industria locală de valorificarea acestor resurse? Cum suplineşte ea, la unele sortimente, industria republicană? Iată problemele principale care s-au desprins din şedinţa de dezbatere a cifrelor de plan pe anul 1966 în ramurile industriei locale”.

„Zori noi”, Anul XX, nr. 5528, Suceava, Septembrie 1965.