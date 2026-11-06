„Îndrumări de toamnă”

„Toate semănăturile trebuie făcute în arături adânci de toamnă. Arăturile adânci de toamnă înmagazinează multă umezeală, reţin zăpada, favorizează înmulţirea rădăcinilor, care primesc plantele dintr’un volum mai mare de pământ şi dau rezistenţă la secetă, la boli, la cădere, prin urmare sporesc producţia. Nu semănaţi grâul netreierat. Numai boabele mari şi grele sunt bine de sămânţă. Semănaţi cu maşina, în rânduri, căci faceţi economie de sămânţă, se îngroapă boabele la aceiaşi adâncime şi răsar toate odată. Semănaţi grâul între 15 septembrie şi 10 octombrie. Este timpul cel mai potrivit”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XIX, Nr. 4913, Octombrie 1936.

„Descoperire”

„Săpăturile de construcţie efectuate pentru rezervorul de apă de la noul spital din Suceava au dus la o descoperire de o mare valoare ştiinţifică. La cca. 0,45 m adîncime, s-a dat de o placă groasă din piatră de gresie, lungă de 1,30 m şi lată de 0,90 m, care constituie capacul unui mormînt. În interior s-au păstrat cîteva resturi osteologice omeneşti şi un fragment de la maxilarul inferior al unui animal mic. Din inventar mai fac parte un toporaş din cremene şlefuită, precum şi mai multe fragmente ceramice, care provin de la cîteva vase de dimensiuni mici, lucrate de mînă”.

„Zori Noi”, Anul XXII, nr. 6156, Octombrie 1967.