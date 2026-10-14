Indivizii ce au agresat un tânăr care, de frică, a sărit de la etajul unui restaurant din Suceava, condamnați definitiv și încarcerați

A venit nota de plată finală pentru doi indivizi care au comis o agresiune severă, care se putea termina chiar tragic, în luna septembrie a anului trecut, cazul fiind mediatizat intens atunci.

La finalul lunii septembrie a anului trecut, un tânăr de 23 de ani, intrat în conflict cu doi indivizi care își făceau veacul pe strada Jean Bart din municipiul Suceava, a fugit și apoi s-a refugiat în restaurantul La Victor, peste drum de gara din Burdujeni.

Tânărul a fost urmărit de agresori și, aflat la etaj, pe terasă, a sărit pe trotuar, suferind o fractură la nivelul piciorului.

Cei doi agresori scăpaseră cu pedepse cu suspendare la prima instanță, Judecătoria Suceava, dar la Curtea de Apel Suceava situația s-a schimbat.

Revenind la ce s-a întâmplat atunci, polițiștii de la Secția Urbană Burdujeni au primit un apel la 112 pe 28 septembrie, în jurul orei 18.10.

La fața locului, căzut la pământ, a fost găsit un tânăr de 23 de ani, care acuza dureri mari la un picior.

Din cercetările ulterioare a rezultat că rănitul figura în acte cu domiciliul în Oradea, dar în ultima perioadă a stat la Dolhasca, de unde venise cu trenul în Burdujeni.

În acea zi de duminică, tânărul de 23 de ani s-a întâlnit pe străzile din proximitatea Gării Burdujeni cu doi bărbați pe care îi cunoștea.

Pe fond de consum de alcool, a izbucnit un scandal.

Tânărul de 23 de ani a declarat ulterior că avea o sumă de bani asupra sa, iar cei doi indivizi au vrut să-l tâlhărească, fapt care nu s-a confirmat în cadrul anchetei.

Urmărit de cei doi, tânărul de 23 de ani a intrat în restaurantul La Victor, amplasat pe strada Nicolae Iorga, și a sărit apoi de pe terasa amplasată la etajul clădirii.

Tânărul de 23 de ani a fost transportat la Spitalul Județean Suceava, unde a fost diagnosticat cu fractură la nivelul piciorului.

Ancheta a fost continuată de polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale – Poliția Municipiului Suceava, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor producerii evenimentului.

Până la urmă, în lipsa confirmării tâlhăriei, polițiștii au încadrat fapta la loviri sau alte violențe.

Agresorii, Marius Coroamă și Ionuț Dumitru, au fost săltați de polițiști și au fost o perioadă arestați preventiv.

Prin decizia definitivă a Curții de Apel Suceava, a fost admis apelul procurorilor, astfel Marius Coroamă și Ionuț Dumitru au de executat fiecare câte 2 ani de închisoare, însă nu cu suspendare, ci cu executare.

Săltați cu mascații de la Acțiuni Speciale

În baza mandatelor, marți, 13 octombrie, polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale, cu sprijinul unei grupe de luptători de la Serviciul de Acțiuni Speciale, dar și al polițiștilor de la Secția Burdujeni, au pus în aplicare mandatele.

De remarcat desfășurarea de forțe, măsurile suplimentare fiind luate având în vedere mediile în care se aflau cei doi.

Marius Coroamă și Ionuț Dumitru au fost identificați și ridicați de la adrese de pe strada Jean Bart, respectiv Nicolae Labiș.

Cei doi inculpați au fost transportați sub escortă și încarcerați, la aceeași dată, în Penitenciarul Botoșani.