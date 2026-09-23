Individul arestat pentru schingiuirea unui cal nu a putut convinge judecătorii să primească o măsură mai blândă decât arestul preventiv

Tribunalul Suceava a respins miercuri contestația depusă de tânărul din Pătrăuți care, vinerea trecută, a fost arestat preventiv pentru mai multe infracțiuni legate de maltratarea calului pe care îl avea în îngrijire.

Inculpatul a solicitat, prin avocat din oficiu, înlocuirea detenției preventive cu arestul la domiciliu sau cu măsura controlului judiciar.

În noile condiții, mandatul de arestare de pe numele lui Ionuț Iulian Hostiuc a devenit unul definitiv.

Consecvența a două instanțe arată că actele de maltratare a animalelor nu mai sunt tratate la și altele, din contră.

Imaginile video de la dosar au surprins cum individul și-a bătut calul pe stradă, în Pătrăuți, cu un par, printre altele scoțându-i un ochi. Leziunile de pe corpul animalului au confirmat ulterior agresiunile repetate de-a lungul timpului și lipsa oricărei îngrijiri decente.

În urma anchetei polițiștilor de la Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Suceava, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, a rezultat că, în perioada august–septembrie 2026, inculpatul și-a schingiuit calul pe care îl folosea în mod curent la activitățile gospodărești, prin aceea că l-a ținut în stare de subnutriție și în condiții improprii, fără a-i acorda îngrijirile medicală, după ce l-a agresat în mai multe rânduri.

După cum am mai arătat în Monitorul de Suceava, totul a culminat pe 11 septembrie, când în timp ce se afla în loc public, pe drumul județean din Pătrăuți, inculpatul a lovit în mod repetat calul, cu un par din lemn, provocându-i leziuni deschise cu sângerare activă, precum și o leziune perforantă la nivelul globului ocular drept.

De față au fost și oameni care au trecut prin zonă și au fost îngroziți de cele văzute, astfel că individul a fost pus sub acuzare și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Examinarea medico-veterinară a evidențiat o stare de întreținere necorespunzătoare, reducerea masei musculare, plăgi profunde și multiple leziuni traumatice pe corpul cabalinei.

”Înregistrările video obținute în cursul urmăririi penale au surprins momentul în care inculpatul a coborât din atelaj, a luat un obiect contondent din lemn și a aplicat mai multe lovituri animalului, precum și alte lovituri aplicate ulterior, în timp ce calul își continua deplasarea șchiopătând”, sunt scenele șocante descrise de procurori

Ionuț Iulian Hostiuc a fost arestat preventiv 30 de zile pentru nu mai puțin de trei infracțiuni: ”schingiuirea animalelor”, „rănirea, cu intenție, a animalelor”, dar și ”tulburarea ordinii și liniștii publice”.