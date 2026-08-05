Individ arestat pentru agresiuni sexuale asupra a cinci copii, cu vârste de la 5 la 16 ani, filmați sau puși să facă acte sexuale între ei

Un individ din Rădăuți a fost săltat de procurorii de la DIICOT Suceava într-un dosar de agresiuni sexuale absolut șocant.

Bărbatul în vârstă de 44 de ani este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de agresiunea sexuală săvârșită asupra unui minor, pornografie infantilă, trafic de minori, viol săvârșit asupra unui minor și determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori.

La solicitarea procurorilor de la DIICOT, Tribunalul Suceava a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Faptele sunt de natură recentă, din iunie-iulie 2026.

La diferite date, profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-și exprima voința, Florin Onofrei ar fi profitat de copii cu vârste între 5 și 16 ani, pe care i-a obligat la manifestări pornografice în vederea producerii şi difuzării unor materiale video, context în care ar fi produs, deținut și stocat cu ajutorul telefonului mobil materiale pornografice cu minori.

De asemenea, în același interval de timp, abuzând de poziția recunoscută de încredere sau de autoritate asupra a cinci minori, cu vârste de 5, 7, 10, 15 și 16 ani, fiind rudă îndepărtată cu aceștia, dar și de situaţia de vădită vulnerabilitate a acestora (familii dezorganizate și situație materială precară), inculpatul ar fi întreținut acte sexuale cu aceștia.

Același individ ar fi determinat doi copii de 5 și 7 ani, frați, să comită între ei acte de natură sexuală. Totodată, acesta a înregistrat cu telefonul mobil actele sexuale ale fraților.

Acțiunea procurorilor de la DIICOT Suceava a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.

După cum am arătat, în data de 4 august 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava a dispus arestarea preventivă a inculpatului Florin Onofrei, pentru 30 de zile.