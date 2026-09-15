Incident soldat cu deraierea unui vagon al Mocăniței Huțulca, la Moldovița

Unul dintre vagoanele Mocăniței Huțulca a deraiat marți și a ajuns „pe dungă”, cum se spune în limbaj feroviar, în timp ce garnitura se întorcea de la Argel spre Moldovița. Incidentul a avut loc cu câteva minute înainte de ora 12.00, în zona unui macaz de bifurcare, iar cele câteva persoane aflate în vagoanele garniturii de tren nu au fost rănite. Întrebat despre incident, proprietarul trenulețului Huțulca din Moldovița, Georg Hocevar, ne-a spus: „Locomotiva a trecut macazul fără probleme, dar primul vagon a sărit de pe linie. Celelalte vagoane de după el au rămas pe cale, nefiind afectate în vreun fel. Din fericire, nici o persoană nu a avut de suferit. La verificări am constatat că nu există un defect al liniei ferate sau al vagonului și nu am găsit nici un indiciu care să ne arate o cauză a ceea ce s-a întâmplat. Singura bănuială a noastră este că un obiect ar fi picat de undeva și a intrat în inima macazului.”

Vagonul afectat a fost repus pe șine, iar administratorii Mocăniței Huțulca împreună cu organele abilitate fac acum cercetări pentru a stabili cauza incidentului, după ce nu au fost găsite defecte vizibile, nici la infrastructură, nici la materialul rulant. Mocănița de la Moldovița funcționează în această perioadă cu două curse pe zi, parcurgând distanța de 12 km între Moldovița și Argel.