Început de an universitar cu rugăciune și binecuvântare. ASCOR Suceava organizează slujba de Te Deum

Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) – filiala Suceava organizează, cu prilejul începerii noului an universitar, o slujbă de Te Deum și de binecuvântare pentru studenți, profesori și toți cei implicați în procesul educațional.

Slujba va avea loc joi, 1 octombrie 2026, la ora 17:00, la Biserica „Sfântul Antonie cel Mare” din Piața Mică, municipiul Suceava.

Evenimentul își propune să ofere comunității academice un început de an așezat sub semnul rugăciunii, al recunoștinței și al nădejdii, fiind un moment de comuniune și de rugăciune pentru luminarea minții, sănătate, înțelepciune și spor în activitatea de învățare și cercetare.

La eveniment va participa Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care va săvârși slujba de binecuvântare și va adresa un cuvânt de învățătură și de încurajare studenților și cadrelor didactice.

„ASCOR Suceava îi invită pe studenți, profesori, preoți și credincioși să participe la acest moment de rugăciune și comuniune, pentru a pune începutul noului an universitar sub ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu”, a transmis Ana-Maria Corduș, președinta ASCOR Suceava.

Prin această inițiativă, ASCOR Suceava își continuă misiunea de a promova valorile credinței creștin-ortodoxe în rândul tinerilor și de a contribui la formarea unei comunități studențești apropiate de Biserică și de valorile creștine.

Studenții și toți cei care doresc să participe sunt așteptați cu drag să se roage împreună pentru un an universitar binecuvântat, cu realizări, înțelepciune, sănătate și spor la învățătură.