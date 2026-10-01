Începe sezonul balurilor bobocilor. Spectacolele s-au mutat în săli de nunți, în timp ce Casa de Cultură rămâne închisă

Liceenii intră în linie dreaptă cu pregătirile pentru organizarea balurilor bobocilor din acest sezon.

În această perioadă se organizează preselecții, se aleg decoruri, ținute și se pregătesc momentele artistice care vor antrena publicul.

Nu vor lipsi nici invitații speciali, artiști în vogă printre tineri, cu onorarii pe măsură.

Din păcate, nici în acest an Casa de Cultură a Sindicatelor din centrul Sucevei nu poate găzdui spectacolele liceenilor, astfel că organizatorii s-au îndreptat către scene private.

an Casa de Cultură a Sindicatelor din centrul Sucevei

Sala a fost închisă de pompieri în vara anului 2025 din cauza unor deficiențe privind normele de securitate la incendiu și nu a fost redeschisă nici până în prezent, la peste un an de la controlul de atunci.

Cum încă sala care în mod tradițional găzduia balurile nu e disponibilă, bobocii au căutat alternative potrivite, adică săli în care să poată încăpea un număr cât mai mare de participanți.

Cele mai potrivite s-au dovedit a fi sălile de nunți, Conacul Domnesc din Șcheia fiind varianta aleasă de mulți organizatori în acest an.

În municipiul Suceava, sparg gheața liceenii de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, care au programat spectacolul pentru 16 octombrie, la Conacul Domnesc.

Tot la Conacul Domnesc petrec bobocii de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, pe 22 octombrie, iar o zi mai târziu, pe 23 octombrie, în aceeași locație vin elevii de la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava.

Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava organizează balul pe 5 noiembrie, tot la Conacul Domnesc, iar Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” pe 5 sau 6 noiembrie, restaurantul nefiind încă stabilit exact.

Chiar dacă au la îndemână multe alte variante de a se distra și de a-și petrece timpul liber, balurile pentru boboci încă suscită interesul adolescenților suceveni.

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