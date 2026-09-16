Începe reabilitarea Muzeului de Științele Naturii din Suceava

Consiliul Județean Suceava a anunțat miercuri că a fost emis ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare a Muzeului de Științele Naturii din Suceava și a fost predat amplasamentul către firma de construcții. Potrivit președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, fațada clădirii va fi izolată termic, iar tâmplăria exterioară va fi înlocuită. Pentru reducerea pierderilor de căldură, vor fi izolate termic și planșeele de deasupra ultimului nivel și de deasupra subsolului neîncălzit.

Șarpanta va fi refăcută în totalitate, iar învelitoarea acoperișului va fi înlocuită.

Instalațiile pentru încălzire și apă caldă vor fi înlocuite cu sisteme care utilizează surse regenerabile de energie. De asemenea, va fi refăcută instalația de iluminat și vor fi montate sisteme de climatizare și ventilare.

În interior, vor fi realizate amenajări și recompartimentări și vor fi refăcute grupurile sanitare. Proiectul cuprinde și amenajări exterioare, inclusiv amenajarea terasei.

Contractul de execuție, în valoare de aproximativ 5,8 milioane de lei, fără TVA, a fost încheiat cu asocierea ROVALSTONE S.R.L. – TEST PRIMA S.R.L. Durata de execuție este de 24 de luni.

Investiția beneficiază de finanțare europeană prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027. Lucrările urmăresc reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și asigurarea unui spațiu modern, sigur și accesibil pentru vizitatori.

„Clădirea Muzeului de Științele Naturii din Suceava este prima dintre cele patru clădiri publice din municipiu pe care le reabilităm cu fonduri europene nerambursabile.

În câteva zile urmează fostul centru „Speranța”, de pe strada Oituz nr. 15, apoi fosta Casă a Prieteniei, de pe Aleea Ion Grămadă nr. 1–3, iar în următoarele săptămâni și clădirea de pe strada Vasile Bumbac nr. 14”, a precizat președintele Gheorghe Șoldan.