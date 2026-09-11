Începe judecata celor trei suceveni arestați din luna martie, pentru implicarea în fabricarea a două milioane de euro falși

Ancheta de anvergură a procurilor de la DIICOT Iași legată de tipărirea de bancnote euro într-o fabrică clandestină dintr-o locuință din comuna Burla, lângă Rădăuți, a fost finalizată, trei suceveni fiind trimiși în judecată în stare de arest preventiv.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava, judecata urmând așadar a avea loc la Suceava, după ce măsurile preventive au fost luate de instanțele ieșene.

Atrage atenția că ce toți cei trei inculpați se află și acum în arest preventiv, neîntrerupt, din luna martie a acestui an.

Așadar, procesul începe cu inculpații după gratii, actualul mandat fiind valabil până pe 20 septembrie inclusiv.

Sunt trimiși în judecată în stare de arest preventiv Valentin Juravle, în vârstă de 41 de ani, din Rădăuți, considerat unul dintre capii grupării, Ionuț Marius Gheorghiță, în vârstă de 31 de ani, din Măneuți – Frătăuți, și Beniamin Juravle, în vârstă de 25 de ani, din Burla.

Cei trei sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, complicitate la falsificare de monede, punerea în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate, complicitate la punere în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.

Datele de anchetă ale DIICOT făceau referire la două milioane de euro falși, cea mai mare parte a sumei fiind distribuită pe teritoriul Bulgariei (aproximativ 1.200.000 de euro).

Flagrant în timpul unui transport de 1,2 milioane de euro falși care urmau să fie plasați pe piață

Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în luna octombrie 2025, suceveanul de 41 de ani – Valentin Juravle, împreună cu o altă persoană (cetățean italian), ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată ce ar fi acționat pe teritoriile României și Bulgariei până la data de 24 martie 2026, în scopul săvârșirii infracțiunilor de falsificare de monede și de punere în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate.

Valentin Juravle, din postura de lider al grupului infracțional organizat, ar fi înființat, în județul Suceava, la Burla, o imprimerie clandestină destinată fabricării de bancnote false de 200 de euro, 100 de euro și 50 de euro, în vederea punerii în circulație a valorilor străine falsificate, atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul Bulgariei.

Valentin Juravle este trimis în judecată și în cazul unui jaf cu prejudiciu de 1,2 milioane de euro, legat de un microbuz cu mărfuri scumpe care a fost oprit în trafic cu dispozitive de înțepare a pneurilor, iar cei din interior au fost amenințați cu pistoale, reale sau replici.

Revenind la cazul de acum, conform anchetei celor de la DIICOT, Valentin Juravle ar fi procurat hârtia și materialele necesare producerii bancnotelor false, iar împreună cu italianul, și el lider al grupării, ar fi transportat bancnotele falsificate pe teritoriul României și al Bulgariei.

Astfel, în intervalul octombrie 2025 – 24 martie 2026, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi fabricat bancnote în cupiură de 200 de euro, de 100 de euro și 50 de euro, cumulând aproximativ 2.000.000 de euro.

Pe 23 martie 2026, pe teritoriul Bulgariei, în urma unei acțiuni flagrante, suspectul de origine italiană, doi cetățeni români și doi cetățeni bulgari au fost depistați în Sofia în timp ce dețineau și transportau cei 1,2 milioane de euro, pentru a-i plasa pe piață.

În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de marți, 24 martie, în localitatea Burla, a fost identificată și „fabrica de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcție, amplasat într-o zonă izolată, la Burla.

La Burla au descoperiți și ridicați alți 1.281.400 de euro falși, diverși pigmenți și tipuri de holograme, coli din hârtie tip A3 folosite la imprimarea banilor, un dispozitiv CNC laser cu răcire pe aer, o presă termică, echipamente informatice și imprimante, precum și alte mijloace de probă.

Până la o sentință definitivă, inculpații se bucură de prezumția de nevinovăție.