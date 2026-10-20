Construcția noului pod dintre Cornu Luncii și Mălini e gata să înceapă, după ce vechea structură ridicată în anul 1910 a fost demolată. Anunțul a fost făcut marți de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, care a precizat că operațiunile de dezafectare a vechiului pod, aflat de mulți ani într-o stare avansată de degradare, s-au derulat într-un ritm alert, fiind finalizate în doar patru zile și jumătate.

În perioada imediat următoare, constructorii vor îndepărta fundațiile îngropate în albia râului și vor demara forajele necesare pentru implantarea pilonilor noului pod, care va avea o lungime totală de peste 255 de metri, fiind proiectat să reziste standardelor actuale de trafic. Pentru a nu bloca legăturile rutiere din zonă, circulația autovehiculelor a fost deviată, desfășurându-se în ambele sensuri pe o variantă provizorie de drum amenajată în aval.

Începe construcția noului pod de la Cornu Luncii – Mălini

Conform datelor transmise de șeful administrației județene, pe șantierele care compun primul lot al acestui proiect sunt mobilizați în prezent aproximativ 100 de muncitori. Echipele tehnice au menținut ritmul de lucru inclusiv în perioadele cu precipitații, fapt ce oferă perspective ca execuția noului pod să fie finalizată înainte de termenul contractual stabilit inițial la 24 de luni.

Această investiție este integrată în cel mai amplu proiect de modernizare a infrastructurii rutiere din istoria Consiliului Județean Suceava, a subliniat Gheorghe Șoldan. Programul beneficiază de o finanțare de aproximativ 85 de milioane de euro asigurată din fonduri europene. Proiectul vizează reabilitarea a 52,747 kilometri de drumuri județene și intervenții structurale la 23 de poduri. De asemenea, doar primul lot include amenajarea a peste 30 de kilometri de piste pentru biciclete, aproape 34 de kilometri de trotuare și 32 de stații de autobuz.