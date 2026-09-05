Începând de luni se eliberează abonamentele de călătorie gratuite destinate elevilor din învățământul preuniversitar

Vești bune pentru elevii suceveni din învățământul preuniversitar. Transport Public Local (TPL) Suceava informează că, începând de luni, 7 septembrie 2026, se pot elibera abonamentele de călătorie gratuite destinate elevilor din învățământul preuniversitar: pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă: cursurile au o durată de 34 de săptămâni și se încheie la data de 4 iunie 2027; pentru clasa a VIII-a: cursurile au o durată de 35 de săptămâni și se încheie la data de 11 Iunie 2027.

Reprezentanții TPL anunță că începând de luni se eliberează abonamente pentru elevii care frecventează unitățile de învățământ de pe raza întregii Zone Metropolitane: Municipiul Suceava, Orașul Salcea și comunele Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți, Mitocul Dragomirnei și Adâncata.

Acte necesare la casieriile TPL

Pentru obținerea abonamentului direct de la chioșcurile TPL, elevii sau părinții acestora trebuie să prezinte: actul de identitate (carte de identitate sau certificat de naștere în cazul minorilor sub 14 ani); dovada calității de elev: adeverință eliberată de unitatea de învățământ sau carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs.

Ca urmare a solicitării făcute de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Transport Metropolitan Suceava, următoarele unități au transmis deja listele corecte și complete ale elevilor, aceștia fiind introduși direct în sistemul TPL informatic: Şcoala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod” Suceava; Școala Gimnaziala nr. 1 Suceava

Elevii de la aceste două școli nu trebuie să mai prezinte adeverință sau carnet vizat la casierii. Pe măsură ce și celelalte unități de învățământ vor transmite listele oficiale, elevii acestora vor beneficia de aceeași facilitate, fără a mai fi necesară demonstrarea calității de elev la ghișeu.

Recomandare specială pentru unitățile din Zona Metropolitană

Pentru elevii din școlile aflate pe raza UAT-urilor Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți, Mitocul Dragomirnei și Adâncata, TPL recomandă următoarea procedură simplificată pentru evitarea aglomerației: „predați cardurile TPL către diriginți/învățători în primele zile de școală; unitățile de învățământ, împreună cu primăriile locale, vor centraliza cardurile și listele de elevi și le vor transmite direct către sediul TPL; TPL va emite și va distribui abonamentele înapoi către școli, scutindu-vă astfel de deplasarea la chioșcurile de bilete”.

Flexibilitate în primele zile de școală

Conducerea TPL Suceava înțelege pe deplin dificultățile logistice specifice începutului de an școlar. În primele zile de cursuri, nu vor fi sancționați elevii care circulă fără card TPL sau care folosesc un card a cărui valabilitate a expirat.

În prezent, TPL lucrează la dezvoltarea unei aplicații mobile dedicate. Imediat ce Ministerul Educației va permite accesul tehnic în baza de date națională cu elevi, eliberarea abonamentelor se va putea muta integral în mediul online. Fiecare elev își va putea genera abonamentul gratuit direct pe telefonul mobil, eliminând complet birocrația și cozile la ghișee.