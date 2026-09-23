Încep lucrările de modernizare la clădirea Consiliului Județean de pe strada Oituz, din municipiul Suceava

O clădire administrativă care aparține Consiliului Județean, situată pe strada Oituz nr. 15 din municipiul Suceava, intră în faza de execuție a lucrărilor de reabilitare. Anunțul a fost făcut de Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, care a precizat că amplasamentul a fost deja predat constructorului pentru începerea organizării de șantier.

Investiția totală se ridică la aproximativ 10,8 milioane de lei, iar termenul de finalizare și execuție a lucrărilor este stabilit la 18 luni. Reabilitarea clădirii face parte dintr-un pachet de patru proiecte cu finanțare europeană depuse în toamna anului trecut de administrația județeană, a căror valoare cumulată depășește suma de 8 milioane de euro și care vizează modernizarea mai multor clădiri publice din Suceava.

Lucrările vor asigura o reducere substanțială a consumului de energie și, în același timp, vor optimiza condițiile de muncă pentru personalul instituției și confortul cetățenilor care apelează la serviciile publice ce vor fi găzduite în acest spațiu. „Vom avea o clădire modernă, eficientă energetic, cu un consum redus și condiții mai bune pentru angajați și pentru cetățenii care ajung aici”, a declarat președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan.

Șeful administrației județene a mai spus că programul de reabilitări continuă, următorul obiectiv vizat fiind clădirea de pe Aleea Ion Grămadă, cunoscută drept „Casa Prieteniei”, unde lucrările sunt programate să demareze pe data de 28 septembrie.