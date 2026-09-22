„Incendiul şcoalei agronomice din Rădăuţi, după cum se comunică, a fost pus de nişte indivizi înadins, deoarece a izbucnit deodată în trei locuri. Pomperilor din Rădăuţi, cărora li-au sosit în ajutor tulumbele dela hergheliile statului şi pompierii voluntari din Rădăuţi şi Frătăuţiul vechiu, li-a succes de-a scăpa toate vitele şi acareturile gospodăriei şi mobilele internatului. Şurele şi o parte din recoltă au ars. Paguba este de 20.000 coroane”.

„Deşteptarea”, Anul IX, nr.66, Cernăuţi, August 1901.

„Manifestări de înfrăţire”

„Ocrotită de inteligenţa nelimitată a Societăţii pentru Cultură, a cărei secţie este, Societatea Scriitorilor Bucovinei are putinţă să facă modeste, dar savuroase descinderi în oraşele de provincie bucovinene, Storojineţ, Rădăuţi, Suceava, unde membrii săi s’au perindat în bine primite şezători şi în spontane manifestări de înfrăţire între scriitorii şi intelectualii localnici”.

„Revista Bucovinei”, Anul I, nr. 8, Cernăuţi, August 1942.