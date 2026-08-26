A fost panică și oameni evacuați, la limita intoxicării, într-un bloc de pe Aleea Jupiter din Suceava, luni seară, după un incendiu izbucnit într-un apartament, la etajul II, după cum am arătat în Monitorul de Suceava

Pompierii care au intervenit la fața locului au constatat că incendiul a pornit de la o priză și a aprins materiale textile dintr-o cameră dintr-un apartament de la etajul II, cu degajări mari de fum.

Din cercetările ulterioare a rezultat că cei doi soți din apartamentul din care a pornit focul se aflau acasă și, fără a avea timp să intervină, au sesizat că în dormitor sunt flăcări și fum dens.

Din fericire, la momentul izbucnirii incendiului, nici unul dintre copiii familiei nu se afla în imobil.

Din bloc au fost evacuate 13 persoane, restul ieșind singure înainte de sosirea pompierilor.

Incendiul cu oameni evacuați dintr-un bloc din Suceava: au găsit dormitorul în flăcări, de la o priză defectă

O persoană în vârstă și un minor au suferit intoxicații ușoare, fără a necesita transportul la spital. Cei doi au fost urcați în ambulanțe și asistați medical, primind și suport de oxigen.

În urma investigațiilor efectuate și a primelor cercetări s-a stabilit că incendiul a izbucnit din cauza unei instalații electrice defectuoase, respectiv prizei amplasate în dormitorul copiilor.

În apartamentul în care a izbucnit incendiul pagubele au fost destul de mari, provocate de flacără în dormitor, dar și de jetul de apă cu care pompierii au fost nevoiți să intervină, plus pereții afectați de fumul dens.

Deși pentru familia afectată direct pagubele sunt importante, cert este că putea fi cu mult mai rău.

Consilierul local Andrei Bacoș a subliniat că intervenția pompierilor din acest caz a fost facilă și pentru că nu au mai fost mașini parcate pe trotuare, iar mașinile de pompieri au putut fi poziționate rapid pentru o intervenție promptă.

Incendiul cu oameni evacuați dintr-un bloc din Suceava: au găsit dormitorul în flăcări, de la o priză defectă

Incendiul cu oameni evacuați dintr-un bloc din Suceava: au găsit dormitorul în flăcări, de la o priză defectă