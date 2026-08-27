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Incendiu violent pe E 85 la remorca unui autotren încărcat cu europaleți

Incendiu violent pe E 85 la remorca unui autotren încărcat cu europaleți
Incendiu violent pe E 85 la remorca unui autotren încărcat cu europaleți

Pompierii militari de la Fălticeni au intervenit, joi dimineață, în jurul orei 4.30, la un incendiu izbucnit la semiremorca unui autotren, pe raza localității Drăgușeni, pe E85 Suceava – București,

La sosirea echipajelor de pompieri incendiul se manifesta generalizat la semiremorca unui autotren, încărcată cu europaleți. Capul tractor era deja decuplat la sosirea pompierilor.

Semiremorca și materialul lemnos – circa 700 de europaleți, au ars însă violent.

”Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs în urma unei defecțiuni la sistemul de frânare a semiremorcii”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava.

Incendiu violent pe E 85 la remorca unui autotren încărcat cu europaleți
Incendiu violent pe E 85 la remorca unui autotren încărcat cu europaleți
Incendiu violent pe E 85 la remorca unui autotren încărcat cu europaleți
Incendiu violent pe E 85 la remorca unui autotren încărcat cu europaleți

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