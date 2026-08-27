Pompierii militari de la Fălticeni au intervenit, joi dimineață, în jurul orei 4.30, la un incendiu izbucnit la semiremorca unui autotren, pe raza localității Drăgușeni, pe E85 Suceava – București,

La sosirea echipajelor de pompieri incendiul se manifesta generalizat la semiremorca unui autotren, încărcată cu europaleți. Capul tractor era deja decuplat la sosirea pompierilor.

Semiremorca și materialul lemnos – circa 700 de europaleți, au ars însă violent.

”Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs în urma unei defecțiuni la sistemul de frânare a semiremorcii”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava.

Incendiu violent pe E 85 la remorca unui autotren încărcat cu europaleți