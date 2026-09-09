Incendiu puternic, la un adăpost de animale, oprit înainte de a cuprinde și casa crescătorului

Echipaje de pompieri cu cinci autospeciale cu apă au intervenit, marți seară, la un puternic incendiu izbucnit într-o gospodărie din comuna Vicovu de Jos. Alarma s-a dat în jurul orei 21.00.

La sosirea echipajelor, ardea generalizat, la nivelul acoperișurilor, un adăpost de animale și o bucătărie de vară, cu pericol de propagare la casa de locuit, dar și la alte construcții din jur.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la Garda de intervenție Vicovu de Sus, împreună cu lucrătorii serviciilor voluntare pentru situații de urgență Vicovu de Jos, Bilca, Gălănești și Voitinel, cu cinci autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD, dar și un buldoexcavator.

Focul a fost lichidat în totalitate în jurul orei 2.00 din noapte, cu două obiective majore atinse. Au fost salvate animalele, iar focul nu s-a extins și la casa gospodarului afectat.

ISU Suceava a transmis că au ars acoperișurile construcțiilor pe o suprafață totală de aproximativ 120 mp. Au mai ars circa 5 tone de fân și s-au degradat pereții portanți de la ambele clădiri afectate de incendiu.

Forțele de intervenție au salvat, printre altele, două bovine, două caprine și 30 de păsări de curte.

”Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost un scurtcircuit produs la un cablu electric defect”, a transmis ISU Suceava.