Incendiu puternic la mansarda unui bloc din Burdujeni

Un puternic incendiu a izbucnit vineri seară în jurul orei 19:00 la mansarda unui bloc din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava, în zona pieței din cartier. Pompierii au găsit un incendiu foarte puternic în zona superioară a blocului și au intervenit cu două autospeciale cu scară de lucru la înălțime. Incendiul a fost localizat cu greutate, iar la ora 20:00 încă se lucra pentru lichidarea lui. ISU Suceava transmis că, din primele informații, nu sunt înregistrate victime. La fața locului au intervenit pompierii militari suceveni cu cinci autospeciale de stingere, trei autospeciale de lucru la înălțime, o autospecială pentru descarcerare, precum și două ambulanțe SMURD cu sprijinul a trei echipaje de la Serviciul de Ambulanță.

Puțin după ora 20:00, ISU Suceava a transmis că incendiul este localizat și nu mai exista pericol de propagare a flăcărilor. Acestea se manifestau încă în partea din spate a blocului, unde au fost aduse noi mașini de pompieri, care au fost încărcate cu apă din parcarea Lidl. Hidranții din cartier erau blocați. Concomitent cu misiunea de stingere, salvatorii au verificat apartamentele de la etajul superior și au evacuat toate persoanele rămase în bloc.