Incendiu puternic, joi după-amiază, cu mai multe construcții afectate

Un puternic incendiu a izbucnit joi după-amiază la Bucșoaia – Frasin, din primele informații fiind afectate două locuințe, o bucătărie de vară, un adăpost de animale și un garaj de pe o proprietate învecinată.

La fața locului interveneau, în jurul orei 16.00, pompierii militari și civili cu 5 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Echipajele au fost alocate gradual la locul evenimentului de la subunitățile din Gura Humorului și Câmpulung Moldovenesc, precum și de la Serviciul voluntar pentru situații de urgență Cornu Luncii.

La ora 16.00, focul era localizat și se lucra pentru lichidare și pentru îndepărtarea efectelor negative.