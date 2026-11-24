Un incendiu a izbucnit luni dimineaţă la o gospodărie din localitatea Calafindești. Incendiul a fost anunțat la 112 la ora 08:23.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la subunitățile din Siret și Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Calafindești, Șerbăuți și Grănicești, cu șapte autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la acoperișul construcțiilor corp comun, care înglobau casa și anexe gospodărești, unde ardea generalizat astereala din lemn, cu degajări mari de fum și cu pericol de propagare la proprietatea învecinată.

Pompierii militari și civili au localizat flăcările, concomitent cu evacuarea animalelor și a bunurilor din interioare. Acoperișul construcțiilor corp comun a fost afectat pe o suprafață de aproximativ 350 mp.

Incendiu la o gospodărie din Calafindești, izbucnit de la coșul de fum

Incendiul a fost lichidat la ora 12:41.

”Focul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului sau scânteilor provenite din coșul de fum neizolat corespunzător față de materialele combustibile”, au transmis pompierii suceveni.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat 14 porci, bucătăria de vară, bunuri materiale din clădirile afectate, precum și casa de locuit învecinată.

Incendiu la o gospodărie din Calafindești, izbucnit de la coșul de fum

Incendiu la o gospodărie din Calafindești, izbucnit de la coșul de fum

În scopul prevenirii altor situații de urgență, pompierii militari suceveni reamintesc cetățenilor principalele reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor:

– coşurile, burlanele şi canalele de fum vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale pereţilor, planşeelor şi acoperişurilor;

– verificați coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile ale planșeului sau acoperișului (grinzi, astereală etc.);

– păstrați distanța dintre fața exterioară a coșurilor și elementele combustibile ale acoperișului;

– îngroșați zidăria coșului la trecerea prin planșee, lăsând un spațiu între această zidărie și elementele combustibile ale planșeului;

– tencuiți și văruiți partea din pod a coșului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor (căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui coș de fum deteriorat constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există elemente de construcție sau structuri din lemn: grinzi, bârne, suport acoperiș etc.);

– curățați periodic coșurile de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare.