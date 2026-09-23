Un incendiu a izbucnit marți seară la o casă din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava, locuință situată între blocurile de pe strada Jean Bart.

Pompierii au găsit un incendiu în interiorul locuinței.

Incendiul a fost localizat în limitele găsite, însă pagubele sunt importante. Au ars acoperișul casei și o construcție anexă, pe o suprafață totală de aproximativ 250 mp.

”Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost fumatul în locuri nepermise.

Incendiul a fost lichidat la ora 00:15, iar pompierii au salvat alte două case de locuit, cu bunurile aferente”, a transmis ISU Suceava.

Incendiu la o casă dintre blocuri, în Burdujeni, de la o țigară aprinsă

Incendiu la o casă dintre blocuri, în Burdujeni, de la o țigară aprinsă

Incendiu la o casă dintre blocuri, în Burdujeni, de la o țigară aprinsă