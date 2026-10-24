Pagube de 100.000 de euro după un incendiu care a afectat o gospodărie

Un incendiu cu pagube uriașe, care se ridică la circa 100.000 de euro, s-a înregistrat vineri seară în localitatea Frumosu.

Alarma s-a dat în jurul orei 18.30, iar la fața locului au ajuns nu mai puțin de 6 autospeciale ale pompierilor militari din Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Frumosu, Vama și Vatra Moldoviței.

Intervenția a durat aproximativ trei ore, dar chiar și așa flăcările au afectat acoperișul casei și construcția anexă, pe o suprafață însumată de aproximativ 250 mp.

Au mai fost afectate elemente de tâmplărie, tavane, pereți, aparatură electronică și electrocasnică, centrala termică și alte bunuri materiale.

Incendiul a pornit din camera tehnică, cel mai probabil de la un cablu defect.

Pentru prevenirea izbucnirii unor incendii cauzate de exploatarea greșită a instalaţiilor electrice, pompierii militari vă recomandă să respectați următoarele măsuri:

* Nu vor fi utilizate instalaţii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;

* Reparaţiile la instalaţiile electrice vor fi executate doar cu personal autorizat;

* Nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a circuitelor;

* Se interzice introducerea conductoarelor electrice, fără ştecher, direct în prize şi folosirea în tablourile electrice a siguranţelor improvizate, având fuzibilul înlocuit cu liţă sau sârmă.