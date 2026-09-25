Încărcarea mașinilor electrice se scumpește în Suceava. Vezi noile tarife

Posesorii de vehicule electrice și plug-in hibrid din municipiul Suceava vor plăti mai mulți bani pentru alimentarea mașinilor. Administrația locală a pregătit o actualizare a tarifelor pentru rețeaua publică de stații de reîncărcare. Proiectul de hotărâre, inițiat de conducerea executivă a municipalității, este programat pentru dezbatere și vot în plenul Consiliului Local în cadrul ședinței din 30 septembrie a.c..

Municipiul Suceava dispune în prezent de 35 de stații de reîncărcare, dintre care 28 cu încărcare lentă, în curent alternativ, și 7 de mare putere, în curent continuu, amplasate în zone precum primărie, parcarea subterană, Centrul de Tradiții Populare etc.. Tariful utilizat până acum, de 1,44 lei pentru fiecare unitate de încărcare (kWh) cu TVA inclus, a fost stabilit în martie 2023. Raportul de specialitate subliniază că menținerea acestui preț ar genera pierderi economice în bugetul local. Motivul principal este creșterea prețului de achiziție a energiei electrice, care a ajuns la un cost de referință de 1,55 lei/kWh.

Pe lângă costul energiei, structura noului tarif include taxele de transport, distribuție, cogenerare, accize aprobate de ANRE, alături de mentenanța periodică a terminalelor și operarea aplicației mobile. Dacă proiectul va fi adoptat, de la 1 octombrie a.c. noile prețuri aplicabile atât persoanelor fizice, cât și celor juridice vor fi diferențiate în funcție de tehnologia stației folosite.

Pentru stațiile în curent alternativ (AC / 22 kW – încărcare normală) noul preț va fi de 2,00 lei/kWh (TVA inclus). Aceasta înseamnă o scumpire de aproape 39% față de tariful anterior. Pentru stațiile în curent continuu (DC / 50 kW – încărcare rapidă) utilizatorii vor achita 2,30 lei/kWh (TVA inclus). Majorarea este de aproape 60% raportat la prețul actual. Plata serviciului se va efectua prin aceeași metodă digitală ca și până acum, prin aplicația dedicată pentru smartphone-uri (Android și iOS), conectată direct la un card bancar valid.

Inițiatorii proiectului afirmă că noile tarife nu urmăresc ca municipalitatea să obțină un profit comercial substanțial. Scopul declarat este echilibrarea balanței de plăți și acoperirea cheltuielilor curente de funcționare ale sistemului public. Hotărârea prevede, de asemenea, o clauză de flexibilitate: tarifele vor putea suferi modificări ulterioare, în plus sau în minus, în funcție de fluctuațiile pieței de energie electrică și de componentele reglementate la nivel național.

Municipiul Suceava dispune în prezent de 35 de stații de reîncărcare