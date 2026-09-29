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Încă un magazin închis în Suceava, pentru vânzarea de produse cu nicotină elevilor

Încă un magazin închis în Suceava, pentru vânzarea de produse cu nicotină elevilor
Încă un magazin închis în Suceava, pentru vânzarea de produse cu nicotină elevilor

Primăria municipiului Suceava a anunțat că Poliția Locală Suceava a desfășurat o nouă acțiune de verificare a magazinelor din Suceava, în raport cu produsele care nu pot fi vândute minorilor, de această dată la un cunoscut magazin situat pe strada Alexandru cel Bun (vezi foto).

În urma controlului, s-a constatat vânzarea către minori a unor produse care conțin nicotină.

Operatorul economic a fost amendat cu 10.000 de lei, iar activitatea magazinului a fost suspendată pentru o perioadă de 30 de zile.

”Protejarea copiilor și prevenirea accesului minorilor la produse care conțin nicotină reprezintă o prioritate. Poliția Locală Suceava va continua verificările, inclusiv în zonele frecventate de elevi, și va aplica măsurile prevăzute de lege în cazul constatării unor astfel de abateri”, a transmis Primăria Suceava.

Acțiunea vine la o zi după o acțiune similară, soldată cu închiderea și amendarea administratorului unui magazin de pe strada Mărășești, de lângă Școala Nr. 3, pentru vânzarea de produse tip vape către minori.

Încă un magazin închis în Suceava, pentru vânzarea de produse cu nicotină elevilor
Încă un magazin închis în Suceava, pentru vânzarea de produse cu nicotină elevilor

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