Încă un final de săptămână cu o tragedie pe două roți: mopedist mort după un impact cu o autoutilitară

Un bărbat de 43 de ani care se deplasa pe un moped și-a pierdut viața într-un accident care a avut loc duminică, la Mălini.

Din ancheta polițiștilor a rezultat că mopedistul a ieșit de pe un drum secundar, pe raza satului Poiana Mărului, comuna Mălini, fiind izbit de o autoutilitară condusă regulamentar de un șofer în vârstă de 19 ani.

Echipajele medicale ajunse la fața locului l-au găsit pe bărbatul în vârstă de 43 de ani deja decedat.

Primele verificări ale polițiștilor au arătat că acesta nu era posesor de permis de conducere, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc accidentul mortal.

Din păcate, multe dintre finalurile de săptămână din această vară au fost marcate de astfel de tragedii, cu accidente mortale cu implicarea vehiculelor pe două roți.

Au murit în general tineri care de cele mai multe ori au circulat cu viteză prea mare și au comis erori care, pe două roți, sunt fatale.

Și acest probabil ultim weekend cu temperaturi de vară nu a făcut, din păcate, excepție.

Creșterea numărului de accidente cu motociclete sau mopede a venit pe fondul creșterii evidente a numărului de suceveni care circulă cu astfel de vehicule, și o fac mai mult la finalurile de săptămână.